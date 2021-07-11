警提醒「開車戴口罩」 接體員嚇壞掉頭回家：沒看到第二個人

對於靈異之事，多數人都抱持著「寧可信其有」的心態，尤其從事相關行業的民眾，更會對鬼神之事抱有敬畏之心。近日一名擔任接體員的網友發文，指出曾有獨自開車卻被警察提醒「車內兩人以上要配戴口罩」，貼文嚇壞一票網友。

FB粉專「BigBrother大師兄」經營者是一名接體員，近日大師兄發文指出某日將車暫放在驗屍室旁，「大概六點多想出去好市多採購一下，所以跑來公司牽車。」當他抵達公司時，發現這麼晚竟然還有同仁在驗屍，未做多想便開門上車。大師兄上車後順手拿下口罩，「反正一個人開車，不需要戴口罩。」

沒想到一旁等待驗屍的警察走過來敲了敲車窗，「先生，開車兩人以上要戴口罩你知道吼？」大師兄瞬間愣住，但仍回答瞭解規定，「於是他點點頭就走了，我左看右看看不出還有第二個人。」嚇壞的大師兄趕緊開車回家，不敢再出門，「或許是他善意提醒，不過還是覺得有點毛毛的。」文末他也笑說希望對方只是要阻止非必要移動，「真的這位警察大哥你做的很成功呀！」

貼文一出引起熱議，嚇壞一票網友，也有網友幽默回應「車上是不是特別涼」、「還是戴口罩吧！要體諒無法打疫苗的族群」、「值夜班不爽中的警察：又嚇到一個人了，爽」、「還好警察沒說：先生！你的車嚴重超載喔」。

也有網友分享自身靈異經歷，「幾年前我一人到高雄旅行時（到達時是大清早非夜晚），一位司機對我大喊著說：『你們兩個人要不要去墾丁或海生館？一早開市給你們優惠價啦！』不知他只是看錯，還是真的有看到什麼，因為我一直覺得自己衰衰的不是太順遂」。