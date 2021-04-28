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耳機傳來孩童聲勸「小心被跟」 他一摸口袋狂掉雞皮疙瘩

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO習慣將護身符放在衣物口袋裡。 圖／翻攝自臉書公開社團「靈異公社」
原PO習慣將護身符放在衣物口袋裡。 圖／翻攝自臉書公開社團「靈異公社

不少人習慣在走路、健身或搭車的過程中戴上耳機聽廣播和音樂，藉此消磨時間。一名網友表示，自己走在路上戴著抗噪耳機，竟隱約聽見耳機傳出小孩說話的聲音，讓他頓時起雞皮疙瘩，嚇喊「該不會是三太子」？

原PO日前在臉書公開社團「靈異公社」表示，某天從高雄體育場趕著離開，途經高鐵站附近的一家百貨公司時，隱約聽見耳機傳來一個小孩的聲音，跟原PO說「帶著，不然又要被跟」。原PO表示，自己戴的是抗噪耳機，理應不太會受到外界的聲音干擾，加上當下轉頭發現身後完全沒人，不禁捏了一把冷汗，直呼「超可怕」！

原PO下意識摸了一下褲子口袋，想起自己稍早在體育館的浴室洗澡，洗完後根本沒把護身符放進口袋，為了趕路把所有東西狂亂塞進包包，「啊...怎麼現在在口袋」！離奇現象讓原PO進一步猜想「該不會剛剛的聲音是...三太子」，頓時渾身起雞皮疙瘩。

原PO在文末附上一張護身符照片，不少網友看了好奇「帶這麼多是跟多少個」、「你這串護身符也太多，這根本軍隊來著」、「這麼一大疊看來你真的很容易被跟」、「那麼多護身符是要請哪位保護你？小心集體罷工」。

有網友不解問道「如果祂（三太子）跟著你，那為什麼還要帶著護身符？」原PO也親自回答「三太子要保護的人太多，護身符是讓祂可以定位我在哪裡，平時小事護身符可以解決，大事三太子會親自過來」，讓其他網友大讚「哇！真心覺得送到口袋很貼心耶」。

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