甜蜜回憶！她問「兒時最愛糖果」 網全推1巧克力：現在還在吃

零食糖果種類豐富多元，也會隨著時代變遷推陳出新，因此每個世代常有專屬的童年甜蜜回憶。近日一名女網友發文詢問「兒時最愛的糖果」，貼文釣出一票懷舊的網友，討論熱烈。

一名女網友在PTT WomenTalk發文「大家小時候很喜歡的糖果？」，她在文中說明最近回到鄉下，發現雜貨店仍有在販賣古早味零嘴，「看到有人在賣醃漬情人果，還有燒酒螺」。讓她重新回味童年時期特別喜愛健達出奇蛋與瑞士三角巧克力，但現在不像小時候一樣著迷，「金莎還有可樂qq糖，還是會買來吃，大家有沒有必吃的零嘴？」

女網友表示小時候非常喜愛這款瑞士三角巧克力，但現在已經不太愛吃了。圖／取自 PTT

貼文引起大量討論，許多網友都表示最經典的非「足球巧克力」莫屬，有網友更表示「現在還會吃」。網友也點名其他兒時零嘴，「甜納豆」、「森永牛奶糖」、「金柑糖！！！現在看到還是會想吃」、「那種像牙膏的那個巧克力」、「綠色包裝有螃蟹圖案的檸檬糖」、「酸扁帶」、「森永鐵盒子的水果糖」、「漢堡軟糖」、「汽水糖」、「有種喜宴常出現的糖果，外層是硬的，含到最後，裡面是巧克力。會很有耐心地含著，就為了最裡層的巧克力」。