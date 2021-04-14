他曬「爺孫復刻照」 引萬人點讚認證：這阿公帶大的！

孩子在成長過程中會逐漸社會化，模仿、學習親人的一舉一動，有時也會有一些令人意想不到的有趣舉止。有網友貼出照片分享孩子的成長，只見小孫子跟在阿公的背後，一前一後行走，雙手放在腰後的畫面猶如大小復刻版。

一名網友於《爆廢1公社》上貼出一張背影照表示，「阿公帶的孩子，應該都會這樣走路吧！」，只見照片中爺孫倆散步的同時，姿勢恰好都是將雙手交疊於腰後，阿公走在前方，仍不放心地邊走邊回頭，但兩人雷同的大小身影卻令不少網友直呼窩心！

網友紛紛留言表示認同，「這是阿公帶大的」、「不管阿公、阿嬤帶，有他們的影子是一定要的」、「學阿公的，我兒子也是」、「巡田水欸姿勢」、「我的孩子也是有樣學樣！」、「看過很多阿公都是這樣，孫子孫女都會學起來」、「感覺走路有風」、「一起走的時候超可愛」。

也有網友分享，許多孩子也會學著爸爸或其它親人的走路姿勢，「我女兒小時候學爸爸走路是這樣，怎麼我發現大家都是放後面」、「我兒子是學他爸爸這樣子走」、「老人魂的概念」、「我家小寶是學阿嬤」、「我兒子也會這樣，超像老頭子巡田水」。