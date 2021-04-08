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清明拜拜連擲30個笑筊 媽向過世奶奶問一句話立刻聖筊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示清明節向過世的奶奶擲筊，詢問是否能將禮節、菜餚簡化，連擲10次都沒有結果，沒想到媽媽一句話就立刻擲出聖筊。 圖／ingimage
一名網友表示清明節向過世的奶奶擲筊，詢問是否能將禮節、菜餚簡化，連擲10次都沒有結果，沒想到媽媽一句話就立刻擲出聖筊。 圖／ingimage

科學當道的這個世界，總有些事情讓人無法解釋，一名網友在臉書發文寫道之前向過世的奶奶擲筊，但他連擲10個都是笑筊，就算換哥哥、爸爸來擲也是一樣，沒想到媽媽只問了一句話就立刻擲出聖筊，神奇的過程讓他驚訝不已。

原PO在臉書「靈異公社」表示奶奶生前很注重拜拜這件事，不論初一、十五，或是祭祖等等都要跟緊，另外舉凡放幾個碗，幾雙筷子，菜要有什麼雞鴨魚肉等等，這些禮節還傳給原PO的媽媽。奶奶說這些規矩都不能改，但原PO覺得這些東西準備起來很耗時間，於是在清明節時擲筊想問奶奶是否能簡化，沒想到卻出現讓人難以理解的狀況。

原PO說自己連擲10個笑筊，「這也許真的是機率問題，或是阿嬤單純看我不爽？」就算換爸爸、哥哥來擲，也同樣擲出10個笑筊，沒想到最後媽媽問了一句「還是照古禮來？」竟然就擲出一個聖筊，讓原PO不敢相信，直呼「有時人真的不能違抗這可怕的力量，我都覺得我阿嬤在桌上瞪我了」。

貼文引起熱議，「這種東西真的很玄，說有又看不到摸不到，說沒有勒又常常有感覺」、「這是傳統，有人會很堅持」、「我都拜有人要吃的，不然都是浪費」、「我媽都用麥當勞拜阿嬤」、「還是照傳統古禮來吧！雖然很搞工，可是一年才一次祭祖呀，要誠心祭拜」、「未來當你家的媳婦兒一定很累」、「感覺你阿嬤有好深的執念」。

從原PO貼出的照片可看到供桌上擺滿了20幾道菜餚，網友們看了也相當驚訝，「連初一十五也要準備這麼豐盛？」、「這樣澎湃…我可能會跟祖先求饒」、「準備這麼多吃的完嗎？」、「真豐盛，我們家是一代比一代簡化了」、「原來我們家七菜一飯看起來算是很客氣了」。

清明節

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