時代的眼淚！10大「在台灣消失的飲料」 有錢也不一定喝得到

這些飲料是你的童年嗎～

不用是飲料控你一定也認得這些飲料！早期的飲料不僅口味本身新奇獨特，廣告內容也讓人津津樂道，舉凡啤兒綠茶、雪克33、復刻良品，絕對是7、8年級生的美好回憶。

社群上也常常出現「最想念哪個消失的飲品」、「說出一個透露你年紀的飲料」，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查過去兩年內，縱使已經下架或退出台灣，但提到「懷念的滋味」一定會想到他們的10大「消失飲料」！

image source：YouTube

NO.10 袋裝冬瓜茶（東芳）

看到這包裝是不是勾起你小時候的回憶！買便當附送的包裝冬瓜茶6、7年級生一定不陌生，當時一包只要5元，獨特的包裝插上吸管就可以輕鬆享用，網友回憶「合作社都要用搶的」、「逛菜市場都吵著要媽媽買」，不過，東芳被踢爆是用地下水製成的「黑心冬瓜茶」，將過濾過的自來水加入糖粉、防腐劑和香精，被勒令下架。

延伸閱讀：袋裝飲料超懷舊！「3間古早味茶飲」10元銅板就買得到 網友激推：每去必喝

NO.9 吉利果汽水

說到碳酸汽水霸主一定有他的一席之地，為對抗蘋果西打，黑松公司推出橘子、蘋果、葡萄等多種水果風味的「吉利果汽水」，其中特別的葡萄柚口味深受消費者喜愛，「酸酸甜甜超好喝」、「因為它變成葡萄柚控」，不過1981年有民眾飲用吉利果汽水後食物中毒，重創當時的黑松公司。

延伸閱讀：蘋果西打為何活半世紀不會倒？網曝2神級配方：左踩黑松右踏可樂

NO.8 黑松汽水搖果凍

「黑松汽水搖果凍」是主打第一罐可以搖的汽水，用力搖12下就能嚐到氣泡＋果凍的驚奇口感，有檸檬、橘子、蘋果、葡萄4種口味，網友狂讚「夏天喝超爽」、「口感真的很新潮」，雖然現在超商也有類似的商品，但飲料是用無氣泡的果汁，網友表示「還是黑松那款比較好喝」、「沒有氣泡口感差很多」。

延伸閱讀：以前都在福利社買什麼？網曝必買美食：比大冰奶更狂！

image source: YouTube

NO.7 香草可樂

評價超兩極的香草可樂，因為銷售成績不理想，在2005年宣布停止販售，開賣短短3年就下架，跟原味比起來，香草可樂多了一股濃濃的香草香精味，有些人無法接受，直呼「超像喝感冒糖漿」、「這根本不是可樂」，不過有部分網友則表示「超好喝」，有網友建議可以買咖啡用的糖漿或是加入梅子粉，味道幾乎一模一樣，如果你也是香草可樂的愛好者，不妨試試看這樣能不能找回記憶中的味道～

延伸閱讀：就是這款濃醇香！十間主打「小農鮮乳」手搖飲料店喝過沒

image source: twitter

NO.6 復刻良品

「檸檬尬冬瓜，蹦出新滋味」朗朗上口的廣告詞到現在還是許多網友的愛用梗（用了小心曝露年紀XD），黑松復刻良品當時推出青檸香茶、白桃烏龍、冬瓜檸檬3種口味，網友大讚「青檸香茶淡淡的香味很好喝」、「檸檬冬瓜非常好喝！」，但有網友認為「不太能解渴」，不過，現在一般便利商店、大賣場幾乎看不到了，也讓它成為網友懷念飲料之一。

延伸閱讀：香脆多汁、原味淋醬都必嚐！全台網路熱議十大韓式炸雞店

image source: YouTube

NO.5 寶健

販賣機常見的運動飲料「寶健」也是童年回憶之一，網友時常拿他將舒跑比較，許多覺得舒跑太甜的網友，都覺得保健甜度適中，「便宜又好喝」、「每次經過販賣機一定要投一罐」，不過，2011年受到塑化劑風暴衝擊，寶健運動飲料全面下架，現在討論到運動飲料時，還是會提到寶健，網友感嘆表示「我的青春～」、「之前打球都會叫學妹幫我買一瓶」。

延伸閱讀：讓你瘋狂讓你渴！10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天

NO.4 啤兒綠茶

是啤酒～還是綠茶？包裝神似啤酒的「啤兒綠茶」，一推出便造成話題，除了口味很新鮮，廣告詞「好喝、好喝、好喝」也帶起一波模仿潮，雖然許多網友一致認為「不好喝」，但這創新的口味也是讓人懷念的味道啊～由於啤兒旅茶標示酒精含量未達0.5%，不算酒類，但因廣告強調結合啤酒，會讓消費者誤認，法官審查撤銷「啤兒」系列飲料的註冊商標。

延伸閱讀：想要大肌肌必備！盤點網路最夯十大即食雞胸肉品牌

image source: YouTube

NO.3 伴點巧克力奶茶

7、8年級生讀書時期最愛的點心「伴點巧克力奶茶」，淡淡巧克力味加上濃郁奶香，是網友點名當年「必喝飲料」、「每天都喝一罐」的人氣王，網友大讚「巧克力香很濃郁」、「口感很順不膩」、「加熱像剛泡好」，新舊包裝的差別也是網友討論的主題之一，有人認為鋁箔包的最好喝，但之後出的寶特瓶口味完全不一樣，不過，現在伴點在便利商店已經找不到，也讓網友淚喊「超懷念」、「這麼好喝居然沒賣了」。

延伸閱讀：想吃草莓蛋糕快來！網友熱議大台北20間「莓好店家」快來吃爆

image source: PTT

NO.2 雪克33

堪稱「媽媽惡夢」、「福利社老闆惡夢」的雪克33是1984年統一推出的奶昔飲品，有草莓、冰淇淋蘇打、紅茶等多種口味，主打「喝之前要搖33下」，雪克33的包裝也是網友想念的原因之一「開口超難撕開，很容易把白色衣服毀了」、「常有白目把它弄破讓走廊黏黏的」小時候回憶瞬間湧現，許多網友感嘆「喝過這種的應該都超過40歲了」。

延伸閱讀：現代小孩難嚐到的滋味！20大「乾媽店」讓人心動的童年零食

image source: 巴哈姆特

NO.1 Qoo

「Qoo有種果汁真好喝，喝的時候Qoo～喝完臉紅紅」一看到這個廣告詞，你的腦中是不是馬上出現旋律，風靡7、8年級生的日本果汁飲料Qoo，有葡萄、橘子、白桃等口味，從廣告詞到品牌吉祥物都身受消費者喜愛，不過到了2005年因減少鋪貨而淡出市場，取而代之的時同為可口可樂公司旗下的美粒果，美粒果也曾推出Qoo限定包裝，重現經典回憶，現在網路上時不時還會有「喝過Qoo的都幾歲了」、「是不是只剩老人知道Qoo了」等討論，說是網友懷念飲料第一名真是當之無愧！

image source：YouTube

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月13日至2021年03月12日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友懷念的消失飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



