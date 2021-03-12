誰沒做健康操、吹直笛、養蠶寶寶？30大難忘的台灣小學課堂回憶

你是不是也有一樣的童年

正在看這篇文章的你可能已經距離國小時期，有數十年以上之久。網友說得好，小學是除了醫學院之外，每個人停留最久的地方～那時候腦袋還不成熟、思想三觀也都還沒就定位，就是一輩子最好傻好天真的可愛時期啊！

N年後回想起來，這六年的小學生涯裡可是充滿了各式各樣超（ㄍㄨㄤ）級（ㄍㄨㄞˋ）難（ㄌㄨˋ）忘（ㄌㄧˊ）的回憶。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，看看大家最有記憶點的30個小學回憶是哪些，你是不是也經歷過呢？

image source:YouTube



第23名：蟯蟲檢查、驗尿試管

大家一定對蟯蟲檢查印象深刻，老師會發一張藍色的塑膠片讓你帶回家，隔天早上起床後，要把塑膠片上的中心點對準Ｘ眼用力按下去，再帶到學校繳交，試管驗尿也是每個人都經歷過的檢查，現在想起來其實蠻噁心的，書包裡就這樣放著早餐、藍色塑膠片跟尿液....

延伸閱讀：市面上的「乾泡麵」霸主是誰？網友熱議十大人氣品牌揭曉！

image source: YouTube

第21名：傳紙條、寫交換日記

無論時空怎麼變，上課就是會止不住的想跟同學聊天，管不住萬惡的小嘴巴～在那個沒有手機通訊軟體的年代，當然就是要靠著彼此互助傳紙條啊！這些紙條裡可都是一堆堆的小八卦，如果擔心中途被攔截曝光，隱密一點的作法就是寫交換日記，那時候文具店看準這商機，還賣了不少有鎖頭的日記本咧！（長大後發現那個鎖頭鑰匙好像都一樣...）

image source: pixabay

第20名：種綠豆觀察它發芽

自然課的時候老師一定會交付種綠豆的功課，也有人是種紅豆，甚至還有網友種四季豆喔！總之就是把豆子放在濕濕的衛生紙上，觀察它發芽茁壯，見證水和空氣陽光就成長發芽，讚嘆大自然神奇的力量和無限生機，長大後發現這個活動超級浪費衛生紙，也明白媽媽當時對豆子的恨意。

延伸閱讀：誰才是Clubhouse一級玩家？30大影響力最強話題人氣王來了

image source: YouTube

第18名：午休亂吵被風紀股長登記

午休如果真的睡著就太浪費了，當然要趁機喇賽玩鬧啊，這時候唯一的阻攔就是討人厭的風紀股長，動不動就在黑板上寫座號畫正字，把講話的人登記起來跟老師打小報告，當下真的是很不爽，還有心機重的風紀股長會裝睡，但其實偷偷用小紙條抄下吵鬧同學的座號。（好變態，超腹黑！！！！）

延伸閱讀：只知道團團、圓圓就太遜啦！木柵超療癒「動物園寶寶」人氣大PK

image source: blink

第15名：脫同學褲子、千年殺、阿魯巴

小學時期的男生幾乎都玩過脫褲子、千年殺和阿魯巴這三個二到不行的遊戲，那時候只覺得看人出糗很有趣，也非常好奇把食指捅進同學屁眼裡是什麼感覺（？），阿魯巴更是臭男生專屬的活動，如今想起來還是會有下半身顫慄的驚悚感，小小玩一下笑笑就好，玩過頭可是會受傷甚至變成霸凌的啊！

延伸閱讀：長江後浪推前浪！20大最美星二代誰才是最強基因？

image source: YouTube

第9名：養蠶寶寶、養蝌蚪、孵蛋養雞

自然課除了養豆子之外，大家也都養過蠶寶寶、蝌蚪（有同學不小心撈到蟾蜍蝌蚪養大後嚇瘋），高端一點的就是把自己當雞媽媽，照料一顆蛋直到孵化，還有一些人經歷「護蛋行動」，有人記得嗎？小編還細心把桑葉擦乾，因為老師說蠶寶寶吃到水會烙賽，用毛筆把蟻蠶從葉子上弄下來，養白養胖到變繭變蛾，然後交配下蛋重複循環，現在想想養蠶是一段很忙碌的時光，甚至每個人都有一段看到同學不小心踩爆蠶寶寶噴綠色汁液的驚悚記憶（崩潰）。

延伸閱讀：就是這款濃醇香！十間主打「小農鮮乳」手搖飲料店喝過沒

image source: apatw

第8名：音樂課吹直笛考試

小學書包裡通常都會有一把直笛，依據每個人經濟能力不同，有人是一隻幾十塊的文具店直笛，有人是有點價位音質還不錯的品牌直笛，但不管是什麼笛子，音樂課的時候都得考試，學校也經常舉辦直笛比賽，進階一點的同學還會吹中音笛，老師總是耳提面命控制氣流的重要性，班上總有幾個人怎麼吹怎麼爆音，甚至吹到笛子噴出口水。總之小學回憶裡總有充滿直笛聲的那麼一段啦！

延伸閱讀：曾有一種愛情叫小愛與小傑！福原愛、江宏傑婚變前十大聲量高峰看了心碎

image source: pchome

第6名：寫情書／代寫情書給初戀

不少人的初戀在小學時期就出現，大方一點的就會彼此通信寫情書，害羞的人呢就會拜託身邊的朋友幫忙跑腿，甚至發展出代寫情書的地下產業，字跡漂亮的人直接開啟代工廠來了。現在回想起來，如果還記得情書內容，好像也就只是一些沒什麼重點的廢話，不過那時候寫這些廢話可是十分快樂的啊！

image source: pixabay

第5名：升旗戴帽子敬禮唱國歌

小學到操場升旗的時候，學校都會規定要戴帽子，每個人都有一頂小橘帽，升旗的時候一定要戴，沒戴=被登記=去拔雜草...以前怕被罰就趕緊去合作社買一頂新的，結果不是一直被別人幹走，就是到期末家裡全部都是小橘帽，真是快把媽媽氣死煩死。

延伸閱讀：《全明星運動會》第二季來了！網友最關注十大備受期待選手是他們

image source: shopee

第1名：健康操、護眼操做起來

健康操也是小學必練的舞蹈之一，以前跳得超不甘願，只想趕快休息，毫無靈魂動動手，然後跟隔壁同學聊天。許多人記憶中的健康操是：「123～321～1234567，我們是快樂的好兒童，身體好精神好愛清潔有禮貌，人人見了都喜愛」，還有新的健康操「露西～」，各位網友你是哪一種呢？

延伸閱讀：婆媳問題只排第五名！十大「忍無可忍絕對要離婚」的怨偶誕生原因

image source: YouTube

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月11日至2021年03月10日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小學課堂回憶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」