在殯儀館脫口說出這句話 她回家後竟狂噴血尿

常聽人說「東西可以亂吃，話不能亂講」，尤其像在殯儀館等這種禁忌多的地方更要謹言慎行，一名女網友在臉書透露自己的親身經驗，她說幾年前在殯儀館要送走親人時，無意間說出一句話，讓她事後嚐到苦頭，直呼再也不敢亂講話。

原PO在臉書「靈異公社」寫道，幾年前二伯過世，靈堂設在中壢殯儀館，到了要火化那天，所有親人們都跪地跟亡者說「火來了快跑啊」，事後起身發現雙腳黑褲上都是白灰粉，讓她驚訝的說「白灰是很多人的骨灰阿…第一次那麼接近人骨灰」。

結束後她到大廳休息，當時大廳裡包括她在內只有3個人，但等待火化的棺木就有10來個，沒想到原PO無心地脫口說出「這裡躺這的人比站這的人還多耶」，當話一講完她就知道說錯話了，沒想到事後回到家狀況就發生了。

原PO說當回到宜蘭後開始出現血尿，「或許在醫療術語叫尿道發炎…但那時我知道這並不是，我知道這是被懲罰了」，她說那晚的血尿非常嚴重，但她一直在心裡跟祂們道歉，說自己是無心的。說也奇怪，隔天在沒有看醫生的情況下竟然痊癒了，這起經歷也讓原PO不敢再鐵齒亂講話了。

許多網友看了也嘖嘖稱奇，「做人不要鐵齒，凡是以恭敬心對待」、「別說講出來，連想都別想，不然後悔就來不及了」、「這話在心裡也不能講，祂們都聽得到」、「凡事都需要謙卑尊重」、「對人、對無形眾生都要『尊重』」。