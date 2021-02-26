快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他秀出路邊懷舊麵包車照片 網友勾起回憶：好懷念

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路邊發現一輛麵包車，勾起他小時候的回憶，趕緊買了一個麵包大快朵頤。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友在路邊發現一輛麵包車，勾起他小時候的回憶，趕緊買了一個麵包大快朵頤。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

想買麵包不僅可以到麵包店，超商、賣場、連鎖咖啡店也都買得到，但早期還沒有這麼方便的時候，除了麵包店之外，最常見的就是穿梭大街小巷的「麵包車」了。有網友PO出在路邊發現的麵包車，讓其他人看了也直呼「好懷念」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片可看到，這輛麵包車後車門打開後，架上6層塞滿了麵包和吐司，各種甜甜圈、巧克力瑞士捲、蔥麵包、肉鬆麵包等傳統口味應有盡有，讓原PO忍不住上前買了一個肉鬆麵包，「路邊賣胖學院，難得看到，買一個小時候常吃的口味」。

懷舊的麵包車讓許多網友們看了也回憶起過往，「都市看不到的東西」、「這種胖車在鄉下很多，或是在一些原住民部落的山上，不好買物資的地方比較容易出現」、「好懷念喔～小時候都會站在家門口等麵包車」、「小蜜蜂欸，懷舊」、「好懷念！小時候還有賣青菜車」、「超懷念的…以前老闆還會背霹靂腰包，說奇怪的冷笑話」、「這個還有進階版，沒有固定地點的麵包車跑在大街小巷，冬天的奶茶超好喝」。

還有人分享自己最愛的口味，「那肉鬆麵包真的超好吃！必買」、「想念包蔥蛋皮的肉鬆麵包」、「美乃滋要夠多」、「克寧姆是一定要買的」、「最喜歡現場撒糖的甜甜圈」、「這種一定要買熱狗麵包跟巧克力裡面包草莓醬的才行啊」、「我最喜歡吃草莓的、克林姆跟青蔥的俗胖！不管他環境多糟…我就是愛」。

延伸閱讀

七年級生的童年？那些年我們一起追過的「XX車」！

南部麵包霸主「佳湘麵包」！網揭秘超便宜原因

傳統麵包店被超商取代？ 網友揭3「自然淘汰」因素

錯過太可惜！ 來自北海道「夢享吐司」隱藏台中北區巷弄烘焙坊

相關新聞

他秀出路邊懷舊麵包車照片 網友勾起回憶：好懷念

想買麵包不僅可以到麵包店，超商、賣場、連鎖咖啡店也都買得到，但早期還沒有這麼方便的時候，除了麵包店之外，最常見的就是穿梭大街小巷的「麵包車」了。有網友PO出在路邊發現的麵包車，讓其他人看了也直呼「好懷念」。

一張照片揭30年前南陽街 四、五年級生憶：小小教室塞上百人

台北車站附近的南陽街又被稱為補習街，自1954年第一間補習班創立後，1960年代起南陽街補習班林立，是當時學子的回憶。臉書粉絲團「報時光UDNtime」貼出1988年的南陽街照片，勾起不少人回憶當年的補習時光。

女大生曝老家銅板美食「20年只漲2元」 當地人爽曝：高屏地區才有

便宜美食人人愛，近日有網友曝光南部超市美食，配料澎湃卻只要銅板價，堪稱「月底救星」，且連賣20年幾乎沒漲價，讓她大嘆「什麼時候才會爆紅」。照片曝光後，在地人一看秒讚該超市方便又便宜，是「高屏人才知的小確幸」。

小朋友檳榔你吃過嗎？這張照片勾起好多人的童年回憶

有網友在臉書爆廢公社二館貼出一張照片，當中是早年常在柑仔店可以買到的蜜餞零食辣芒果，他說，「聽說吃過這個小朋友檳榔的人，...

哪樣小菜是國人心目中的霸主？ 網一面倒點名「這兩味」

台灣勘稱美食天堂，傳統的平民小吃廣受國人歡迎，而許多民眾在麵店用餐時，都會順道買些小菜來搭配。不過，一名網友日前在網路上以標題「小菜界的霸主是啥」發文，詢問網友們心目中哪一道小菜是最受歡迎的呢？此文一出，掀起網友們熱烈討論。

優格放8年多…一開臭味撲鼻讓他直呼：像混了20趴的排泄物！

乳製品的保存期限一向不長，即使在密封狀態下，也很快就會變質腐敗。最近有日本網友，開箱了一盒放置8年多的優格，果然一開就看得出來已經不可食用的狀態，而且異臭還超乎想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。