他秀出路邊懷舊麵包車照片 網友勾起回憶：好懷念

想買麵包不僅可以到麵包店，超商、賣場、連鎖咖啡店也都買得到，但早期還沒有這麼方便的時候，除了麵包店之外，最常見的就是穿梭大街小巷的「麵包車」了。有網友PO出在路邊發現的麵包車，讓其他人看了也直呼「好懷念」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片可看到，這輛麵包車後車門打開後，架上6層塞滿了麵包和吐司，各種甜甜圈、巧克力瑞士捲、蔥麵包、肉鬆麵包等傳統口味應有盡有，讓原PO忍不住上前買了一個肉鬆麵包，「路邊賣胖學院，難得看到，買一個小時候常吃的口味」。

懷舊的麵包車讓許多網友們看了也回憶起過往，「都市看不到的東西」、「這種胖車在鄉下很多，或是在一些原住民部落的山上，不好買物資的地方比較容易出現」、「好懷念喔～小時候都會站在家門口等麵包車」、「小蜜蜂欸，懷舊」、「好懷念！小時候還有賣青菜車」、「超懷念的…以前老闆還會背霹靂腰包，說奇怪的冷笑話」、「這個還有進階版，沒有固定地點的麵包車跑在大街小巷，冬天的奶茶超好喝」。

還有人分享自己最愛的口味，「那肉鬆麵包真的超好吃！必買」、「想念包蔥蛋皮的肉鬆麵包」、「美乃滋要夠多」、「克寧姆是一定要買的」、「最喜歡現場撒糖的甜甜圈」、「這種一定要買熱狗麵包跟巧克力裡面包草莓醬的才行啊」、「我最喜歡吃草莓的、克林姆跟青蔥的俗胖！不管他環境多糟…我就是愛」。