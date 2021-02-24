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一張照片揭30年前南陽街 四、五年級生憶：小小教室塞上百人

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書粉絲團「報時光UDNtime」貼出1988年的南陽街照片，勾起不少人回憶當年的補習時光。 圖／截自《報時光UDNtime》臉書
臉書粉絲團「報時光UDNtime」貼出1988年的南陽街照片，勾起不少人回憶當年的補習時光。 圖／截自《報時光UDNtime》臉書

台北車站附近的南陽街又被稱為補習街，自1954年第一間補習班創立後，1960年代起南陽街補習班林立，是當時學子的回憶。臉書粉絲團「報時光UDNtime」貼出1988年的南陽街照片，勾起不少人回憶當年的補習時光。

報時光UDNtime」回溯30幾年前的補習街，當中一段文字道盡許多四、五年級生的回憶。「補習班的日子過得很單純，除了考試、唸書、上課，世俗的一切都不算什麼大事了。在補習班的任何一個重考生都有他們背後的一段故事。來自不同的環境、地域，各有不同的無奈。」讓人回憶起當年在窄窄的座位從早補到晚的時光。

有人回憶起當年補習的景況「座位很窄、冷氣很冷，用餐時間整條街餐館都滿滿滿，下雨天地上很髒」，還有不少人感嘆當時為了重考而補習，「小小的教室塞了上百人」，如今也成了時代產物的犧牲者。另有人分享自己已故母親當年也為了考到理想學校在這裡苦讀一年，到了26歲才唸完大學、接著生下自己，感慨如今媽媽雖然已經不在，但她當年的毅力和決心都令自己敬佩。

也有人對於今昔升學對比提出看法，提到「那個年代，考上大學要很有實力及苦讀，現在考0分，仍有很多學校求你來唸」，或者是移民出國才知道當時高等教育的門有多窄，「那個時代資源很少，後來四技二專重考後的一年台灣教育改革，變成人人皆可以上大學，大學文憑開始不值錢，這叫考生情何以堪。」

補習 升學 南陽街

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