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優格放8年多…一開臭味撲鼻讓他直呼：像混了20趴的排泄物！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友在小學時，收到一個保存期限剛好是「12.12.12」的優格，於是便珍藏了這盒優格8年多，近日才終於把它打開。圖擷取自twitter
一位日本網友在小學時，收到一個保存期限剛好是「12.12.12」的優格，於是便珍藏了這盒優格8年多，近日才終於把它打開。圖擷取自twitter

乳製品的保存期限一向不長，即使在密封狀態下，也很快就會變質腐敗。最近有日本網友，開箱了一盒放置8年多的優格，果然一開就看得出來已經不可食用的狀態，而且異臭還超乎想像。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「ミスターえる」最近分享，說2012年他還是小學生的時候，營養午餐所附的點心優格，上頭的保存期限的年月日剛好是「12.12.12」，感到稀奇的ミスターえる認為這個機會不可多得，於是沒有把優格打開來吃掉，反而是「收藏」起來。

ミスターえる如今已經21歲，最近打掃時又重新找到這盒優格，決定「開箱」看看。由於預想到盒中可能的慘狀，因此他還特別戴上手套等，小心防護下把優格打開。果不其然，優格內部已經完全變成泥土般的稠狀褐色，一看就知道不是可食用的狀態，而且散播有如「80趴的味噌加上20趴的排泄物」般的臭味。

網友打開放置多年的優格，內部已呈現深褐色，完全不是可以食用的狀態。圖擷取自youtube
網友打開放置多年的優格，內部已呈現深褐色，完全不是可以食用的狀態。圖擷取自youtube

其他網友們看了，也紛紛表示「其實只要留蓋子就好了吧」、「感覺一百年後會過一個週期變回白色」、「笑死wwwww這個絕對不能吃吧」、「欸怎麼變成咖哩了」、「第一個發現納豆的人，是不是也看到變得這麼黏還拿來吃啊」、「我看倒像咖啡凍」。

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