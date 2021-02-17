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奇摩、哈電族聽過嗎？20年前最潮用語網嘆「時代的眼淚」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享一段「時代的眼淚」文字，包括使用奇摩即時通。 上網示意圖／本報資料照片
網友分享一段「時代的眼淚」文字，包括使用奇摩即時通。 上網示意圖／本報資料照片

每個時代都有專屬的流行語，有網友在批踢踢上傳一段文字，當中夾雜不少約20年前的潮流用語，例如「E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族」、「ㄘㄟˊ，太瞎了吧！」等，原PO表示這些文字放到現代，18歲以下的年輕人應該不太懂，納悶「知道這文在說什麼的都幾歲了」，引來不少網友共鳴「看不懂的都SPP（俗斃斃，指很俗）啦」。

網友在PTT上傳一段用語：

E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族，一邊用即時通把妹，或是帶著最新的哈電族跟同一掛的麻吉去西門町壓馬路。

前幾天看食字路口，裡面竟然有路人還在用BBcall，ㄘㄟˊ，太瞎了吧！手機才是最新的潮流，現在大眾電信的學生專案超便宜，這是一定要的啦~我出社會後，還要去辦喬治瑪莉現金卡，來買夢寐以求的Sony Ericsson鯊魚機。

如果有人看不懂，哇哩咧，你們就真的是LKK了。

文中提到不少「時代的眼淚」，如2011年4月走入歷史的奇摩家族、即時通，可以說是那個時代的臉書；一隻手可以掌握的哈電族則是電子辭典，裡面還有不少經典遊戲如坦克大戰、貪食蛇、五子棋等，根本是當時的遊戲神器；更遑論當時最潮的Sony Ericsson鯊魚機，可以說是那個時代的代表手機；「食字路口」則是台灣經典外景綜藝節目。

也有人特別點出在1999年中期由萬泰銀行發行的「喬治瑪莉現金卡（George & Mary）」，問世兩年後成了台灣現金卡先驅，然而萬泰不敵2006年的卡債風暴以及07、08年的全球金融海嘯，最終悄然退出經營。

貼文一出讓網友感慨「時代的眼淚」、「已經這麼老了嗎」，表示基本上快30歲的人都看得懂，紛紛懷念並感嘆「我也是老人了」，除了感嘆時間過的很快，也有人笑稱再過個十年，現在用iPhone的也是老人了。

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