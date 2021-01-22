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大掃除翻出一整櫃百年古書 網友推估價值：千萬別丟

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友家中大掃除時，找到許多經文古書。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名女網友家中大掃除時，找到許多經文古書。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

每到農曆春節前，家家戶戶都會利用時間來大掃除，除了清掃環境之外，也整理出一些用不到的物品，不過有時候會挖出讓人驚豔的東西。一名女網友在臉書貼文表示家裡清出好幾本看起來相當有歷史的經文古書，照片一PO出也讓許多人直呼不要亂丟，應該要好好保存。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片可看到，這些經文的紙張泛黃還有些破舊，有些內容的字跡和畫像清晰可辨，但也有幾本外觀泛黑，不太容易辨識。原PO說這些都是打掃除時整理出來的古書，有一整個書櫃之多，事後得知這些是她阿公的奶奶的寶貝，至少有1-200年的歷史。

原PO表示，這些經文當中有幾本是手寫書，其他只是看起來很像而已，因為她對經書沒什麼興趣，所以也不知道其價值多少。家人討論過後，也決定以捐出去為主，看看是否有佛堂願意收，畢竟放在家中也只會長灰塵。

照片引起網友們熱議，許多人都覺得應該好好保存，「應該可以拿去博物館啊」、「不要丟，好好保存」、「這些很有價值」、「這些價值對於佛學人士很寶貴，不是用金錢可以衡量的」、「這些對於佛教來說是寶物啊！詢問佛教相關單位，是否有意收藏」、「可以轉贈『宗教博物館』」、「哇，這個是寶物啊！不要給我，我裱框收藏」、「這個拿到蘇富比拍賣，有可能賣到上億元喔」。

還有人覺得字跡不像手寫的，價值性可能沒有很高，「這應該都是印刷的吧！感覺不像是手寫」、「那個封面怎麼感覺很像是近代字體印刷的，1、200年前的字體感覺不太像長這樣的」、「看起來是印刷版，不是手寫」、「公元前就有印刷，這是印刷非手寫，真的沒什麼價值，留著紀念倒是可以」。

有些表面泛黑字跡模糊難辨，有些還清楚可見。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
有些表面泛黑字跡模糊難辨，有些還清楚可見。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

爆廢公社

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