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人生第一個鉛筆盒一路用到大學 網友懷念：我以前也用這款
「鉛筆盒」是許多人在小學時，書包裡必備的文具之一。隨著年紀增長，當初愛不釋手的鉛筆盒，也很可能漸漸從個人物品中淘汰掉。不過日本最近有位網友，把小時候的鉛筆盒一路用到大學，釣出許多其他網友的回憶。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「宇杉@虎党」最近PO出一張照片，照片內有一個日本文具大廠「クツワ(kutsuwa)」所製作的鉛筆盒，外表像是過去小學生愛用的款式，只是明顯破舊了些。網友宇杉PO出照片，還寫下了「我有信心全京大（京都大學）只有我是用這種鉛筆盒」。
京大でこんな筆箱使ってるの自分だけという自信がある pic.twitter.com/OTskXMtjUT— 宇杉@虎党 (@showent_22) January 4, 2021
宇杉接受訪問，表示這個鉛筆盒是他從小學一年級時拿到的，等於人生的第一個鉛筆盒，就一直用到現在。雖然曾有上大學後就要換新的想法，但考慮到這個「夥伴」都已經陪他這麼久了，因此決定一起迎接大學生活後，再讓它功成身退。
這款超懷舊的鉛筆盒，釣出不少網友的回憶，紛紛表示「太有愛了吧，讓它伴隨一生吧」、「好懷念啊」、「我以前也是用這個，雖然現在已經讓它退休了」、「太厲害了…クツワ(kutsuwa)會高興到哭出來吧」。
而製造商クツワ(kutsuwa)還真的注意到這則消息，在官方twitter轉貼了網友的文章，感謝他對這個自家生產PUMA鉛筆盒的長年支持。
京大生さんが、まさかの筆箱をご使用Σ(ﾟ口ﾟ;— クツワ株式会社 (@kutsuwaofficial) January 6, 2021
ものすごいRT・いいねの数！💦
これは...まさしくクツワが販売していたプーマの筆箱です！
長く、大切に使って頂き、感謝・感激です😂✨🎵 https://t.co/wjUwY7KHba
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