台灣首家好市多在高雄！他曬「創始會員卡」意外曝20年前景象

美式賣場好市多1997年進駐台灣，因為商品大分量且便宜，深受民眾喜愛。許多人都以為好市多來台灣第一家店是內湖或汐止，但其實是第一家開在高雄中華五路上，就有網友曬出當時高雄好市多的會員招募廣告，在網路上引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多24年前進駐台灣時，在高雄中華路上開第一家店，當時還沒開幕他就申請到會員卡，「那時美國好市多派籃球國手張嗣漢擔任總經理，他篳路藍縷把第一家搞得有聲有色」。

原PO回憶說道，日後他成為好市多常客，有一次結帳時，收銀人員看了一眼他的會員卡號碼，驚訝地說「你是創始會員耶！」，這時他才發現原來從號碼可以知道加入會員時間。

這篇文章也釣出許多創始會員，有人在留言處曬出自己的會員卡，只見卡片角落寫著「01/97」，代表1997年1月加入會員。網友也紛紛討論當時好市多開幕景象，「懷念這家，剛開的時候有得來速對外窗賣冰淇淋跟披薩。我家也是創始會員」、「24年前第一次去Costco中華店，好似劉姥姥逛大觀園，全都是進口舶來品，價格也超級便宜，現在轉型為大賣場就無感了...」、「剛開始早上十點半前進場門口還有免費早餐吃。現在服務與品質感覺真的有差」。

但有不少網友仍驚訝第一間好市多在高雄，「創始會員太忠實了！我一直以為台灣第一家在內湖」、「當我以為第一間是內湖店的時候，前男友默默拿出寫著創始會員的購物袋給我裝菜」、「長知識！下次去高雄朝聖打卡，就像去西雅圖一定要去第一家星巴克一樣」。

有網友指出從會員卡片號碼可以看出加入會員日期。圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」