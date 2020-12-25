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50年歷史！「童年零食」勾起無數人回憶 網曝當年算高檔貨
隨著時代變遷，不少零食、飲料宣布停產，讓大家留下無限的懷念。近日一名女網友分享一款「古早味零食」，並表示小時候都很珍惜著吃，照片在網上曝光，勾起無數人的童年的回憶。
原PO在臉書社團「報時光老派收藏」貼出照片寫道，「小時候柑仔店一條5塊還10塊，那天在宜蘭傳藝中心看到，覺得非常驚喜，於是用20塊買了一份回憶」。只見上面寫著巧克力風味醬，外觀是軟管狀的包裝，需要轉開蓋子刺開，再用嘴吸裡頭的巧克力醬。
原PO提到，吃了以後覺得這口味真是特別，味道跟印象中不太一樣，記得小時候都很珍惜著吃，現在身為大人就不太懂以前的自己，不過回憶還是美好的。
貼文引起廣大網友留言回應，「以前叫軟質巧克力，現在的復古商店賣的和小時候吃的牌子都不一樣」、「童年時也覺得這超好吃，現在我是絕對不會給小孩吃」、「這玩意至少超過五十年的歷史」、「小學每次遠足必備的零嘴」、「當年算得上是高檔零食」、「小時候最佳零食，還有草莓口味的」、「口味即使變了，回憶不變」。
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