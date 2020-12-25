快訊

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 民進黨反嗆：毫無評論價值

讓專業的來！談授權、擬合約…影視經紀人的「媒合術」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50年歷史！「童年零食」勾起無數人回憶 網曝當年算高檔貨

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享童年零食，勾起無數人的回憶。圖擷自facebook
網友分享童年零食，勾起無數人的回憶。圖擷自facebook

隨著時代變遷，不少零食、飲料宣布停產，讓大家留下無限的懷念。近日一名女網友分享一款「古早味零食」，並表示小時候都很珍惜著吃，照片在網上曝光，勾起無數人的童年的回憶。

原PO在臉書社團「報時光老派收藏」貼出照片寫道，「小時候柑仔店一條5塊還10塊，那天在宜蘭傳藝中心看到，覺得非常驚喜，於是用20塊買了一份回憶」。只見上面寫著巧克力風味醬，外觀是軟管狀的包裝，需要轉開蓋子刺開，再用嘴吸裡頭的巧克力醬。

原PO提到，吃了以後覺得這口味真是特別，味道跟印象中不太一樣，記得小時候都很珍惜著吃，現在身為大人就不太懂以前的自己，不過回憶還是美好的。

貼文引起廣大網友留言回應，「以前叫軟質巧克力，現在的復古商店賣的和小時候吃的牌子都不一樣」、「童年時也覺得這超好吃，現在我是絕對不會給小孩吃」、「這玩意至少超過五十年的歷史」、「小學每次遠足必備的零嘴」、「當年算得上是高檔零食」、「小時候最佳零食，還有草莓口味的」、「口味即使變了，回憶不變」。

零食

延伸閱讀

韓國泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

餐廳點菜要注意！這3道不要碰 內行曝原因：髒到老闆都不敢吃

萊豬過關！餐廳稱「使用台灣豬要漲價」 網酸：以前用什麼肉

整理冰箱見「紅色結晶」他困擾求助 內行曝超糗真相

相關新聞

50年歷史！「童年零食」勾起無數人回憶 網曝當年算高檔貨

隨著時代變遷，不少零食、飲料宣布停產，讓大家留下無限的懷念。近日一名女網友分享一款「古早味零食」，並表示小時候都很珍惜著吃，照片在網上曝光，勾起無數人的童年的回憶。

麥當勞17年前菜單曝光 「隱藏商品」讓他驚呼：好想吃吃看

麥當勞1984年來台灣拓點，每回更新菜單都會停賣不少商品，讓許多人不捨直呼「好想再吃一次」。近日有網友挖出17年前的麥當勞自由搭配券，結果竟看到從未見過的「隱藏商品」，讓他整個又驚又喜。

消失的小豆苗！六、七年級童年回憶殺... 網招手：這些地方還有

還記得小時候放學買零食的回憶嗎？對5年級以上的人來說，童年的夢想是逛柑仔店，踮起腳尖，拿著零用錢從阿婆的罐罐中選零食，但對6、7年級生來說，放學後逛「小豆苗」，打開格子，拿起湯匙舀零食，就是童年最開心的事了。

阿嬤車座上切「神秘白色物體」 內行解答：供不應求

台灣機車代步比例高，不管是上下班通勤、或騎乘出遊時都是民眾心中的首選交通工具之一。有網友貼出一張照片，只見一名阿嬤手持長刀，將機車座位上的白色物體削下，意外引起網友熱烈回應

哪些絕版食物最讓人懷念？ 多人點名這款餅乾：找不到替代品

每個年代都有屬於自己最難忘的東西，不論是物品或食物，都會勾起兒時的回憶。有網友發文提到自己小時候吃過很多糖果零食，但有些東西等到自己長大了卻也消失了，讓他覺得很可惜，於是想問鄉民們「最懷念哪些絕版的食物？」

她向外國室友秀出「非常好色」！釣出上百人共鳴：台灣國小電腦課必學

美編軟體推陳出新，多數上班族都需要熟悉部分軟體使用方式。一名就讀耶魯大學的大學生表示，當地學生在國小就要學習基礎AI，她向對方表示，過去在台灣的小學生，接觸到的美編軟體只有「非常好色」，貼文一出釣出許多人的共同回憶，留言「國小電腦課都是教這個！」

初次見到！婚宴炸湯圓配「紫色泥狀物」 內行人讚：國宴標準

參加喜宴除了一同見證新人的幸福時刻，相信不少人也期待吃到美味的菜色，其中「炸湯圓」是婚宴必備的招牌甜點，然而有網友初次見到此種組合的炸湯圓，而在場賓客看了也驚呼連連，貼文引起不少網友熱烈討

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

即使是現代日本，有熊隻出沒，侵擾民眾的事件仍層出不窮。最近就有一位網友，表示他爺爺常自誇當年和熊交手的事蹟，然而後來他看到新聞報導，才發現實際的狀況，比他爺爺說的還更跨張。

激似吳奇隆！孫中山「鮮肉模樣」嗨翻網 查核中心滅火：那不是他

近日網上瘋傳3張「國父孫中山年輕時的照片」，讓人眼前一亮，濃眉大眼加上高挺鼻子，深邃的輪廓激似演員吳奇隆，讓不少女性為之傾倒。不過，台灣事實查核中心今（4）釋出調查報告，指出這些照片都不是孫中山，而是中國工程院院士王德民以及日本已逝世演員三船敏郎。

萬華喜相逢麵包店歇業 網淚喊：想念黑森林蛋糕、煙火蠟燭

開業33年的萬華「喜相逢西點麵包店」，在昨(30)日結束營業。不少老客戶聞之崩潰嘆息，許多人表示從小就吃他們家的蛋糕和麵包至今，傳統道地的蛋糕、麵包製法讓人回味再三，讓網友嘆：「這種傳統純粹的生日蛋糕現在越來越難找了」。

他秀40年前養樂多玻璃瓶 網喊「好懷念」：是童年的味道

養樂多是許多人童年的回憶，現在的養樂多為塑膠包裝，飲用方便。有網友秀出40年前的養樂多玻璃瓶，讓不少人直呼「好懷念」，不過也有網友都沒有看過玻璃包裝，紛紛留言「第一次看到」。

喜歡吃什麼食物代表老了？網點名「3指標」：專屬大人的味道

隨著年齡增長口味也跟著改變，有些食物小時候很討厭，長大反而變得超喜歡，對此有網友好奇發問「喜歡吃什麼東西代表老了」，貼文引起不少鄉民討論，其中「蔬菜3魔王」獲得最多人點名。

熱門新聞

台菜最具代表性是哪一道？ 網推這盤：這是基本功

餐廳點菜要注意！這3道不要碰 內行曝原因：髒到老闆都不敢吃

偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

韓國泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

全聯新吐司驚見「發霉」？ 消費者細看糗大：原諒我眼殘

太噁！外出住宿別碰這東西 摩鐵員工爆內幕讓人作嘔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。