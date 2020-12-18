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消失的小豆苗！六、七年級童年回憶殺... 網招手：這些地方還有

聯合新聞網 / 綜合報導
小豆苗曾經紅極一時，學生最喜歡放學後逛「小豆苗」買零食。圖為民國80年女學生結伴逛小豆苗。報系資料照
小豆苗曾經紅極一時，學生最喜歡放學後逛「小豆苗」買零食。圖為民國80年女學生結伴逛小豆苗。報系資料照

還記得小時候放學買零食的回憶嗎？對5年級以上的人來說，童年的夢想是逛柑仔店，踮起腳尖，拿著零用錢從阿婆的罐罐中選零食，但對6、7年級生來說，放學後逛「小豆苗」，打開格子，拿起湯匙舀零食，就是童年最開心的事了。

有位網友在爆怨2公社聊起小時候的天堂「小豆苗」休閒零食店，在90年代全盛時期，全台超過200家，曾經是6、7年級生童年回憶，隨著消費型態轉變，後來被大型超商全面取代。原PO回憶，「我記得那時候只要有零用錢就去買小豆干、青豆仁，還要用湯匙舀那種小時候的快樂...還有人記得有這種小店的小確幸嗎？」

小豆苗的QQ熊軟糖熱賣多年，很受顧客歡迎。記者蘇健忠攝影／報系資料照
小豆苗的QQ熊軟糖熱賣多年，很受顧客歡迎。記者蘇健忠攝影／報系資料照

網友紛紛點名最愛，「蜜汁魚片好吃」、「大豬公」、「最常買的就是QQ熊」、「八年級也很懷念，以前都會去買一袋軟糖，有可樂，有小熊軟糖」、「想念小豆苗的青豆仁」、「好懷念，最愛去西門町的店買巧克力豆」。

也有網友表示吃的是情懷，「知道的最少3字頭吧」、「戶外教學、遠足前一定要去賣」、「自己當老闆自己秤」、「國中時學校旁邊有一家，放學裡面都一堆人」、「小時候的最愛，零用錢都貢獻在這」、「以前這種店超多，但是如果現在還有，肯定會被靠北說有衛生問題之類的」、「童年只有翁財記」、「以前中日超商也有」、「有次同學說成丁豆苗，被我們笑好久」。

也有網友分享店鋪情報，「花蓮有一間」、「樹林火車正對面有綠精靈、「新竹市還有一間」、「宜蘭羅東還有耶」、「高雄前鎮瑞北路」、「屏東瑞光夜市有一間金田旺」、「台中的中華路有一間」、「屏東有萬丹隆達糖果行」。

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