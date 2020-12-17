阿嬤車座上切「神秘白色物體」 內行解答：供不應求

台灣機車代步比例高，不管是上下班通勤、或騎乘出遊時都是民眾心中的首選交通工具之一。有網友貼出一張照片，只見一名阿嬤手持長刀，將機車座位上的白色物體削下，意外引起網友熱烈回應。

一名網友於臉書社團《新˙路上觀察學院》上貼出一張照片，照片中可以看到一名阿嬤手持長刀，熟練地將機車上猶如「蘿蔔糕」一般的白色物體慢慢削下，對此原PO不禁直呼，「看起來好好吃」。

網友們紛紛歪樓留言表示，「這是賣茯苓糕，很好吃」、「我看倒像塊油蔥粿」、「原來是在賣椰肉的啊，我還以為是機車坐墊呢」、「我以為真的是什麼糕」、「厚厚的奶油蛋糕」。

但有內行網友表示，白色物體其實是「機車坐墊內的海綿」，由於坐墊採機械化製造，高度無法調整，使得有些人因太高而騎乘不適，便額外花錢，請人以手工削坐墊的方式，來降低高度，藉此提高舒適度。

有網友提到，「手工削坐墊」的店家已日漸稀少，但需求量大使店家大排長龍，「真的是夕陽產業，有些老店下午去排隊看到夕陽才輪得到你」、「我從十年前到現在，客人只有越來越多而已，這種手工是機器無法取代的」、「除非摩托車不用海綿坐墊，不然會一直有需求吧」。