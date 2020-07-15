學校合作社禁賣高熱量食物營運難 網友吐槽：放學載小孩買零食？
學校的合作社、福利社是不少人的童年回憶，只要下課鐘聲一響，合作社是許多學生「首要衝刺目標」。不過有網友透露，現在的中小學似乎很難再看到合作社了，因為在教育部伸手規範後，學校合作社不能賣高熱量的商品，導致學生去合作社意願下降，進而讓合作社經營不下去。就有網友忍不住在網上發文抱怨道「不要學校賣飲料食物，然後放學戴著小朋友去麥當勞，這是甚麼邏輯？難不成麥當勞比合作社的東西營養？」不到一天便吸引眾多網友回應。
民國94年2月，教育部發布「校園飲品及點心販售範圍」，法規的第一條第一項就明文規定，包括飲品及點心食品的熱量應控制在250大卡以下、優酪乳和豆漿之添加糖量得占總熱量之百分之三十以下等，並於民國105年11月作出修正。此後，合作社只能販售健康食品，因為不符合學生的胃口和喜好，故很多合作社都因為經營不下去而熄燈。
對此，有網友在臉書社團「爆系知識家」發文，痛斥「教育部與家長憑什麼干預學生唯一的美好時光」，原PO認為大多數學生都喜歡買高熱量食物，表示「教育部不知道合作社是學生來學校唯一的樂趣嗎？」原PO進一步表示，家長不希望學校賣飲料食物，放學後卻載著小朋友去麥當勞，讓他不了解這種邏輯，質問說「難不成麥當勞比合作社的東西營養？」更直言「教育部與家長這樣子做法是不是有侵害學生美好時光的權利嫌疑？」
此文一出，吸引逾兩千名網友留言，有人說「合作社真的是學生唯一的樂趣」、「每次體育課完就要衝一下的啊」。有網友理性分析表示，現在的學生很多都營養過剩，「同意不要合作社，現在真是胖的可以」、「小朋友喝太多含糖飲料會導致發育不全」。當然也有網友回憶說「合作社真的是美好回憶的一部分」，感嘆現今的孩子都不知道什麼是合作社，因為校園都被販賣機進駐，「下課時間才10分鐘，根本不太有可能去排隊，好慘」，認為中小學的孩子還在發育階段，容易肚子餓，「身體熱量不足真的很難認真學習，以及體育能力也會下降」。
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