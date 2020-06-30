租書店倒光...嘆「以後漫畫書該怎辦」 網直言：時代在變

一名網友在PTT閒聊版發文表示，生活圈附近的租書店都倒光了，很感嘆也很擔心「如果租書店都撐不下去，未來漫畫書本的發展會如何？還會有人願意投入嗎？」貼文一出，便引起網友熱議，就有網友直言「真的感覺時代變了」。

一名網友在PTT閒聊板發文感嘆，原本生活圈附近有4家租書店，但在這幾年開始慢慢每1、2年就收掉1家，直到連最後一間也收掉了，「大家也不是不捨得花錢看，只是小店面可能不捨持續花錢進各種週刊，又更加速大家想去網路上看最新的，持續的惡性循環。而實體本的購買也沒那麼方便，就算買了如果家沒有囤放空間也是問題，最後幾乎都是回收掉。他也不禁擔心「如果租書店都撐不下去，未來漫畫書本的發展會如何？還會有人願意投入嗎？」

貼文一出，便吸引大批網友討論，有網友回應到「嗚嗚真的，好懷念以前窩在漫畫店的日子」、「紙本以後會變成珍藏用」、「現在的年代已經很少人會翻書了（工具書可能還能撐，不過最後電子化後紙本書就會完全消失的）」、「大家都是時代的犧牲者，有很多職業未來也會不見」、「主要也是3C產品崛起，手機、平板、閱讀器越來越方便」、「真的感覺到時代變了」。

網友在PTT閒聊版發文感嘆生活圈附近的租書店都收掉了，引起大批網友討論。圖擷自 PTT閒聊版

然而，有網友表示自己還是習慣閱讀紙本，就有網友說「我還是都買實體啦XD，習慣翻書的感覺」、「我也是喜歡實體書，但是存放空間就是最大問題，雖然說每年都會捐書給圖書館或贈書給朋友啦」、「以前買書會在封面內頁寫上購入金額地點日期／蓋藏書印，後來就懶了XDD」。

另外，也有網友說「看漫畫的肯花錢就經營得下去呀，現在店租這麼貴你要花一兩百坐一整天怎麼可能開得起來」、「真的要翻實體書一本也就不過賣一百多塊而已，幹嘛還要租書，不如直接買又不貴」、「我還是喜歡實體書，但現在出版業、印刷業環境真的是越來越艱困…」。