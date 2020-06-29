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新竹美食只有麥當勞？網超認同列舉「美食」都是連鎖店

聯合新聞網 / 綜合報導
網友直言，麥當勞是新竹美食之一。記者雷光涵／攝影
網友直言，麥當勞是新竹美食之一。記者雷光涵／攝影

新竹為台灣的重要工業園區，為半導體產業重要樞紐，觀光產業相對較不發達，許多人笑稱新竹是美食沙漠。有網友表示，連假期間到新竹找朋友，朋友居然帶他來吃麥當勞，甚至說麥當勞是新竹最棒的美食之一。其他網友直言「他沒有騙你，是真心的朋友」。

有網友在PTT發文表示，「今天是連假最後一天，我特地下來新竹去找朋友，想吃吃看新竹其他好吃的餐廳，結果竟然帶我來吃麥當勞，還說這個可以排上前幾了，這是有病嗎？是不是這樣的朋友不值得交了阿？新竹有什麼好吃的？」

其他網友則笑稱「真心的朋友」、「不然你要吃貢丸和米粉？」、「他沒有騙你」、「漢堡王也不錯」、「不然新竹你要吃什麼……貢丸全餐嗎」、「我媽帶了新竹有名的仙草凍回來，吃完發現連鎖的清原都比那家有名的好吃」。

還有網友表示，在新竹生活了幾年，每次聽到有人侮辱新竹的食物就很生氣，因此詢問其他人新竹好吃的店家有哪些？其他網友紛紛回應許多連鎖店，如「麥當勞」、「八方雲集」、「漢堡王」、「麥味登」、「好市多」、「拿坡里」。

不過還是有少部分人留言美食，如「段正純牛肉麵」、「肉圓」、「中華路阿華鴨肉麵」、「鴨香飯」、「石家魚丸」、「戽斗滷肉飯、竹北黑皮樺滷肉飯」、「竹東有一間超好吃的越南料理路邊攤」。

新竹 麥當勞

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