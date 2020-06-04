最希望復刻的泡麵飲料？ 網友點名超懷舊杯麵始祖

泡麵口味不斷推陳出新，但有時還是會覺得熟悉的老味道才最對味。一位癌友想吃味丹停產泡麵，老闆特別為他加開泡麵產線的新聞感到不少網友，這也讓網友懷念起那些停產的美食，於是有網友上PTT問大家「最希望什麼泡麵飲料能復刻？」

原PO首先點名泡麵類，「泡麵類的大概就金車最多，調理軟罐的牛肉麵、漢寶細麵系列、統一的龍捲條」，飲料部份原PO則點名「奇檬子、小虎咖啡、雪克系列」。並問大家「還有什麼夢幻逸品希望被復刻？」

原PO點名的幾項泡麵也掀起網友懷念，網友點名最多的還是有「杯麵始祖」之稱的金車泡麵，「蚵仔味細麵」、「家傳洋菇牛肉麵」、「金車什麼時候要重出蚵仔味細麵啦QQ」，也有網友懷念統一系列「龍捲條+1」、「統一當歸麵線」。

飲料部份網友則點名「X-Power」、「純喫茶生烏龍茶」、「雪克33冰淇淋汽水」、「小虎咖啡」、「義美鮮奶茶，15元鋁箔包的那種」、「麥當勞奶昔」、「焦糖奶茶」，其中「麥當勞奶昔」的呼聲頗高。

也有些泡麵飲料雖然還沒停產，但網友卻覺得味道和以前不同，「舊版的冰淇淋汽水」、「幾年前還沒換油的維力」、「起雲劑事件之前的麥香」。更有網友直言，「那些泡麵只能留回憶裡了」，令人一陣感慨。