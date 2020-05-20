不是吃肉圓長大！ 彰化人早餐都吃「隱藏版」道地小吃

提到彰化小吃，最有名的莫過於肉圓跟爌肉飯，若搜尋「彰化早餐」，一般推薦的也都是爌肉飯居多。但有一位網友在Dcard上po文表示，身為一位土生土長的彰化人，她的早餐是鮮少有人知道的彰化隱藏版小吃「素食麵」。

原po表示，「我從小會吃的早餐，不是『肉圓』也不是『爌肉飯』，是『素食麵』啊！」原po還特別強調，「可是我們家並不是吃素的哦」。

原po還加碼分享彰化有許多便宜又好吃的素食餐廳，並特別推薦彰化特有的「豆包湯」和「豆筍湯」，一碗大碗的湯只要35元，配上素食乾麵非常對味。

許多彰化網友也跳出來表示贊同，「素食麵+1」、「彰化人+1，早餐就是要吃素食麵啊，還要點豆包湯，麵上面淋辣椒醬」、「我也是土生土長不吃素的彰化人，但可以早餐午餐晚餐都吃乾素食麵+豆筍or豆包」、「彰化人！我是吃爌肉飯跟素食麵」、「早餐就是要吃素食麵加豆包湯啊！真的是外縣市找不到的味道」。

各縣市網友也紛紛跳出來分享道地早餐，「我臺中人，早餐都吃炒麵加東泉甜辣醬」、「台南：牛肉清湯+肉燥飯、豬血湯+肉粽、虱目魚肚粥」、「台北人！從小到大都是吃便利商店39或49套餐，或是那種西式早餐店，蛋餅三明治烤土司那些的，熱湯啊麵啊粥啊當早餐實在無法想像」、「我宜蘭人早上最愛蒜味肉羹麵！」、「高雄早餐有丹丹、鮮魚湯、燒肉飯」、「嘉義人……真的都吃雞肉飯」。