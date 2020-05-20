快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

不是吃肉圓長大！ 彰化人早餐都吃「隱藏版」道地小吃

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化市老店「彰化素食」的豆包湯。 報系資料照
彰化市老店「彰化素食」的豆包湯。 報系資料照

提到彰化小吃，最有名的莫過於肉圓跟爌肉飯，若搜尋「彰化早餐」，一般推薦的也都是爌肉飯居多。但有一位網友Dcard上po文表示，身為一位土生土長的彰化人，她的早餐是鮮少有人知道的彰化隱藏版小吃「素食麵」。

原po表示，「我從小會吃的早餐，不是『肉圓』也不是『爌肉飯』，是『素食麵』啊！」原po還特別強調，「可是我們家並不是吃素的哦」。

原po還加碼分享彰化有許多便宜又好吃的素食餐廳，並特別推薦彰化特有的「豆包湯」和「豆筍湯」，一碗大碗的湯只要35元，配上素食乾麵非常對味。

許多彰化網友也跳出來表示贊同，「素食麵+1」、「彰化人+1，早餐就是要吃素食麵啊，還要點豆包湯，麵上面淋辣椒醬」、「我也是土生土長不吃素的彰化人，但可以早餐午餐晚餐都吃乾素食麵+豆筍or豆包」、「彰化人！我是吃爌肉飯跟素食麵」、「早餐就是要吃素食麵加豆包湯啊！真的是外縣市找不到的味道」。

各縣市網友也紛紛跳出來分享道地早餐，「我臺中人，早餐都吃炒麵加東泉甜辣醬」、「台南：牛肉清湯+肉燥飯、豬血湯+肉粽、虱目魚肚粥」、「台北人！從小到大都是吃便利商店39或49套餐，或是那種西式早餐店，蛋餅三明治烤土司那些的，熱湯啊麵啊粥啊當早餐實在無法想像」、「我宜蘭人早上最愛蒜味肉羹麵！」、「高雄早餐有丹丹、鮮魚湯、燒肉飯」、「嘉義人……真的都吃雞肉飯」。

小吃 Dcard

延伸閱讀

在台南買三個便當總共130 老闆霸氣：份量隨便夾！

為何國民小吃是雞排而非豬排？ 網揭密兩大主因

台灣國民小吃哪道最盤？ 網友頻指「2美食」：貴又少

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

相關新聞

不是吃肉圓長大！ 彰化人早餐都吃「隱藏版」道地小吃

提到彰化小吃，最有名的莫過於肉圓跟爌肉飯，若搜尋「彰化早餐」，一般推薦的也都是爌肉飯居多。但有一位網友在Dcard上po文表示，身為一位土生土長的彰化人，她的早餐是鮮少有人知道的彰化隱藏版小吃「素食麵」。

北車大廳動線設計失敗？ 網憶昔日春節返鄉搶票「榮景」

台鐵台北車站大廳近日因是否「禁止人民席地而坐」而引起不小的爭議，這也引起網友反思北車大廳空間設計的用意，意外釣出了解北車歷史的網友回憶在尚未開放網路訂票的年代，北車大廳的「榮景」。

雞排賣多少合理？七年級生回憶當年價格 網熱議

台灣炸雞排店眾多，外酥脆嫩又多汁的口感，是不少民眾心目中的熱愛小吃，也成為許多外國旅客來台的必吃美食，不過有網友討論起雞排的價格，從以前的一片35元，到現在動輒60起跳，想問問看大家覺得雞排應該要賣多少錢才合理，引起網友熱議。

她挖出18年前健保卡「6格蓋滿滿」 網憶：以前能換衛生紙

台灣健康保險開辦至今已有25年，不只制度、規章經過多次調整與修改，連健保卡都有很大的變化。有網友挖出18年前的紙質健保卡，一張6格蓋滿滿，卡別已到「F」，當場驚呼「當時是有多會生病！」

300年前大陸爆發瘟疫！巡撫「卸責、隱瞞」 網：真有既視感

自古以來人類歷史上出現各種不同的瘟疫及傳染病，數月以來，新冠肺炎疫情肆虐全球，也將成為人類疾病史上的無法抹滅的黑歷史。故宮圖書文獻處意外翻出幾篇清代奏摺文書，記載雍正六年時爆發的瘟疫大流行，並揭露地方官員「推卸責任、隱瞞病情」，氣得雍正皇帝大怒「可笑至極」。

紓困消費券有用嗎 網友疑問：當年有花超過3600？

新冠疫情衝擊經濟，政府為紓困推出多項措施，卻因手續不便反造成混亂，有網友因此回憶起2009年金融海嘯時所發的振興消費券。當年一人發3600元，使用期限約半年。有網友便拿來比較並發問：當年發放消費券花了很多錢，效果似乎也不理想，有領過消費券的大家，當年都是怎麼花的，有花超過原本面額的3600嗎？

台灣大賣場的始祖「萬客隆」 1神秘規定勾網友回憶

美式賣場好市多是近年最夯的大型賣場，不過早在1989年荷蘭品牌「萬客隆」就進駐台灣，可說是台灣大賣場的始祖。一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。

她問古董石頭椅的好處在哪？ 網曝優點：身份的象徵

老一輩愛坐的古董石頭椅除了貴還有什麼好處？昨（27）日一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文提到，之前冬天到親戚家做客時，都只能坐超硬的古董椅，再加上當時沒有椅墊在上面，讓她忍不住直呼「坐在上面快變冷死了」，雖然知道老人家都喜歡坐硬的椅子，不過她還是好奇的詢問廣大網友「古董椅的好處在哪？」

國中小時期最麻煩的作業是？網推「終極魔王」：超容易忘！

隨著年紀增長，升上高中之後，就很少有趣味性的家庭作業，時間總被考卷與習題佔得滿滿，這時難免會懷念起以前種種悠哉時光。

便利商店思樂冰怎麼過氣的？ 網揭主因：機器問題

天氣逐漸轉熱，許多人開始購買冰品來吃，而在幾年前7-11超商推出的思樂冰飲品受到消費者歡迎，因其製作方式與一般冰沙不同，口感上較為獨特，而受到不少關注，不過近年思樂冰卻逐漸消失。對此，有網友發文討論，探討其消失的原因，網友們點出主因，直指問題出在製作思樂冰的機器。

影／阿嬤牌烘衣機超耐用！ 回憶文釣出製造商：很驕傲

古早的家電都較為耐用，許多人甚至用了一、二十年都沒有換新。有網友貼出家中「烘衣機」運轉的影片，他表示「這台很耐用，都能烘的熱呼呼」，甚至有網友開玩笑的說，太耐用了難怪廠商會倒。該篇貼文意外釣出製造商網友留言，網友表示「這是我爺爺跟爸爸做的，我很驕傲」。

一名爸爸騎車載女兒做了這舉動 讓他看了直呼好想家

異鄉遊子總是離家背井之後才能體會到家的溫暖，一位北漂的網友日前在路上看到一名爸爸騎車載著年幼的女兒，自己把包覆式比較完全的安全帽讓給女兒戴，自己則戴西瓜皮式安全帽，讓這名網友看了很感動，也想念起在南部的爸媽從小對他的愛，貼文也引起許多網友們的共鳴，紛紛回憶起自己爸媽的好。

熱門新聞

詭異新組合！他煮泡麵要加菜卻手誤 下鍋後驚見真面目

省錢吃泡麵怎不吃料理包？ 內行網友揭神招：這樣吃更省

他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

她逛全聯看到「這款吐司」秒買 網友：當早餐很方便

「Wi-Fi」到底怎麼唸？英語專家曝正解 一票人都唸錯

慎入！飛蟻屍體淹沒住家地板 網一看頭皮發麻：太多了吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。