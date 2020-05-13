她挖出18年前健保卡「6格蓋滿滿」 網憶：以前能換衛生紙

台灣健康保險開辦至今已有25年，不只制度、規章經過多次調整與修改，連健保卡都有很大的變化。有網友挖出18年前的紙質健保卡，一張6格蓋滿滿，卡別已到「F」，當場驚呼「當時是有多會生病！」

台灣健保自1995年開始實施，期間歷經多次改革，在此次新冠肺炎疫情中更發揮關鍵作用，如今只靠一張健保卡即可獲知病史、旅遊史、是否領過口罩等。然而在最初，健保卡是紙質卡片，沒有放照片，正面記載身份資料，背面則有6個空格，每次就醫即需蓋章，蓋滿6格就要換成新卡，卡別從英文字母「A」起算，換一次後推一個字母，看到卡別就可推算出整年的看病次數。

有網友無意間翻出18年前的別具歷史意義的健保卡，瞬間勾起滿滿回憶，同時發現自己的卡別已更換到「F」，更嘲笑自己當年到底多會生病。不少網友看到照片後都表示懷念不已，「哇，好懷念啊！以前很容易就換一張了」、「這已經是歷史了說」、「好像集點卡」，甚至有年紀較輕的網友表示「看都沒看過」。

有不少人表示當年身體不好，常常需要換卡，「最高紀錄到G，連家人都覺得不可思議」、「我雙胞胎兒子領到H，兩人蓋的格子平分秋色」、「隨隨便便E、F，鼻過敏惹不起啊」。但也有網友跳出來驕傲表示當年沒換過卡，甚至連格子都沒蓋過！「我只有A卡」、「一年換到F佩服，我都A卡連一個都沒有蓋」、「永遠都在A」、「A卡未蓋章」、「A卡，以前以為自己是A型，原來不是」。

還有網友回憶當年可拿健保卡去診所蓋章換取民生用品，不少人都因此換卡頻繁。「我拿到AA……都拿去診所蓋章換軟糖跟維他命，一次都是三格四格的蓋」、「以前可以蓋章換魚肝油或藥性貼布，還可以蓋章請病假，我好像有到G還H過」、「當年連各大醫療院所都在換柴米油鹽衛生紙」、「拿到診所蓋章就能換禮品之類的，很多婆媽認為只要蓋章就有禮品，超好的，以前很多無良診所就是這樣亂浪費健保資源，詐領健保費」。