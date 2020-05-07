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紓困消費券有用嗎 網友疑問：當年有花超過3600？
新冠疫情衝擊經濟，政府為紓困推出多項措施，卻因手續不便反造成混亂，有網友因此回憶起2009年金融海嘯時所發的振興消費券。當年一人發3600元，使用期限約半年。有網友便拿來比較並在PTT上發問：當年發放消費券花了很多錢，效果似乎也不理想，有領過消費券的大家，當年都是怎麼花的，有花超過原本面額的3600嗎？
有些網友認為效益不大，表示「六到七成拿去買本來就會消費的東西」、「蠻多人買東西就直接用消費卷結，不夠再補錢」、「用3600消費券換了3400的現金」、「全家的消費券換了一台電視，完全沒花到現金」、「一堆商品偷抬價，根本無感」。
但也有網友表示覺得消費券蠻好用，「買了小朋友奶粉一萬多」’「我花了七千多買手錶」、「花3990買三星的MP3」、「以鄉下來說，攤販都很開心。一些經濟不好的都跑去買衣服褲子」、「至少公平人人有獎」，由於性質類似，還有一些網友拿消費券和政府之前宣布要發的酷碰券比較，認為酷碰券的劣勢在「能夠使用的商家有限」以及「要先花錢才能折扣，很多人會不想用」。
與目前的紓困措施不同，當時的消費券是為緩解金融海嘯帶來的通貨緊縮，希望民眾增加消費而實施，當時包含行政手續費一共花費858億元辦理，同年12月，經建會自估消費券對於GDP的貢獻僅約0.28~0.43%，六到七成的花費是花在原本就打算購入的項目，成果低於預期。
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