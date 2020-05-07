台灣大賣場的始祖「萬客隆」 1神秘規定勾網友回憶

美式賣場好市多是近年最夯的大型賣場，不過早在1989年荷蘭品牌「萬客隆」就進駐台灣，可說是台灣大賣場的始祖。一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示「萬客隆」算是台灣大賣場的始祖，還有條相當霸氣的規定「12歲以下小孩不得入場」，當年有萬客隆卡的人都走路有風「比好市多還囂張」，因此也好奇去過萬客隆的人都幾歲了，引起許多網友討論。

此文一出，勾起許多網友的回憶，「還在裡面走丟哭哭，被廣播到服務台還不知道服務台」、「烤全雞很搶手」、「有在萬客隆打工過，關店下班還會播放費玉清的晚安曲」、「小時候被爸媽丟在遊戲室，一丟就1-2小時，很誇張」、有人好奇「12歲以下不得入場的原因是什麼？」，網友解答「場內隨時有堆高機在作業放貨物，太小的進去會危險」。

有網友則提到是身高120公分以下不能入場而不是12歲，「不是身高120以下不能進去嗎」、「我12歲以下就進去過了，那時候明明是看身高」、「現在29歲，以前為了湊到120公分爸媽在鞋子上塞東西」、「我也記得是120公分，我不能進去但是顧門口的姐姐每次都陪我玩一個小時」、不過有網友則表示兩項規定都有，「兩個都有吧，我記得最早有12歲的規定」。