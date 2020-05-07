快訊

109會考衝刺／英語科學會四大絕招 不怕英聽取消

有罪！李婉鈺妨害公務、強制未遂 上訴遭駁定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大賣場的始祖「萬客隆」 1神秘規定勾網友回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。圖／ingimage，示意圖
一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。圖／ingimage，示意圖

美式賣場好市多是近年最夯的大型賣場，不過早在1989年荷蘭品牌「萬客隆」就進駐台灣，可說是台灣大賣場的始祖。一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示「萬客隆」算是台灣大賣場的始祖，還有條相當霸氣的規定「12歲以下小孩不得入場」，當年有萬客隆卡的人都走路有風「比好市多還囂張」，因此也好奇去過萬客隆的人都幾歲了，引起許多網友討論。

此文一出，勾起許多網友的回憶，「還在裡面走丟哭哭，被廣播到服務台還不知道服務台」、「烤全雞很搶手」、「有在萬客隆打工過，關店下班還會播放費玉清的晚安曲」、「小時候被爸媽丟在遊戲室，一丟就1-2小時，很誇張」、有人好奇「12歲以下不得入場的原因是什麼？」，網友解答「場內隨時有堆高機在作業放貨物，太小的進去會危險」。

有網友則提到是身高120公分以下不能入場而不是12歲，「不是身高120以下不能進去嗎」、「我12歲以下就進去過了，那時候明明是看身高」、「現在29歲，以前為了湊到120公分爸媽在鞋子上塞東西」、「我也記得是120公分，我不能進去但是顧門口的姐姐每次都陪我玩一個小時」、不過有網友則表示兩項規定都有，「兩個都有吧，我記得最早有12歲的規定」。

有網友秀出萬客隆的會員卡。圖取自「批踢踢實業坊」
有網友秀出萬客隆的會員卡。圖取自「批踢踢實業坊」

荷蘭 品牌

延伸閱讀

逛全聯驚見「新品種」 網笑噴：南瓜心裡苦但南瓜不說

好市多「澳洲神皂」紙盒有妙用 網讚：要大缺貨了！

全聯崛起前超市霸主是它！網曝「1神店」曾制霸全台

走過緊張防疫100天 我的生活改變了什麼？

相關新聞

台灣大賣場的始祖「萬客隆」 1神秘規定勾網友回憶

美式賣場好市多是近年最夯的大型賣場，不過早在1989年荷蘭品牌「萬客隆」就進駐台灣，可說是台灣大賣場的始祖。一名網友回憶萬客隆有一項「霸氣的規定」讓不少有會員卡的人相當神氣，同時他也好奇「去過萬客隆的都幾歲了？」。

她問古董石頭椅的好處在哪？ 網曝優點：身份的象徵

老一輩愛坐的古董石頭椅除了貴還有什麼好處？昨（27）日一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文提到，之前冬天到親戚家做客時，都只能坐超硬的古董椅，再加上當時沒有椅墊在上面，讓她忍不住直呼「坐在上面快變冷死了」，雖然知道老人家都喜歡坐硬的椅子，不過她還是好奇的詢問廣大網友「古董椅的好處在哪？」

國中小時期最麻煩的作業是？網推「終極魔王」：超容易忘！

隨著年紀增長，升上高中之後，就很少有趣味性的家庭作業，時間總被考卷與習題佔得滿滿，這時難免會懷念起以前種種悠哉時光。

便利商店思樂冰怎麼過氣的？ 網揭主因：機器問題

天氣逐漸轉熱，許多人開始購買冰品來吃，而在幾年前7-11超商推出的思樂冰飲品受到消費者歡迎，因其製作方式與一般冰沙不同，口感上較為獨特，而受到不少關注，不過近年思樂冰卻逐漸消失。對此，有網友發文討論，探討其消失的原因，網友們點出主因，直指問題出在製作思樂冰的機器。

影／阿嬤牌烘衣機超耐用！ 回憶文釣出製造商：很驕傲

古早的家電都較為耐用，許多人甚至用了一、二十年都沒有換新。有網友貼出家中「烘衣機」運轉的影片，他表示「這台很耐用，都能烘的熱呼呼」，甚至有網友開玩笑的說，太耐用了難怪廠商會倒。該篇貼文意外釣出製造商網友留言，網友表示「這是我爺爺跟爸爸做的，我很驕傲」。

一名爸爸騎車載女兒做了這舉動 讓他看了直呼好想家

異鄉遊子總是離家背井之後才能體會到家的溫暖，一位北漂的網友日前在路上看到一名爸爸騎車載著年幼的女兒，自己把包覆式比較完全的安全帽讓給女兒戴，自己則戴西瓜皮式安全帽，讓這名網友看了很感動，也想念起在南部的爸媽從小對他的愛，貼文也引起許多網友們的共鳴，紛紛回憶起自己爸媽的好。

在校園發現17年前SARS防疫公告 斑駁痕跡讓網友很有感觸

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診和死亡人數不斷攀升，各國紛紛想盡辦法防堵疫情，台灣因為曾歷經SARS風暴而有防疫經驗，相較於其他國家而言防範得當，堪稱「防疫模範生」。一名大學生在校園內看到當年SARS期間校方張貼的防疫告示，讓他有感而發，照片PO上網後也引來許多網友們感觸。

最成功的台劇是哪部？ 網友點名「警匪片經典」

台灣戲劇近年來有不少好作品，包括《我們與惡的距離》、《想見你》等，都在海內外掀起話題。有網友就好奇台劇的眾多經典之中，哪一部是「最成功的台劇」引起討論。而當中最多人點名的，是2009年的警匪片《痞子英雄》。

50年前台中車站老照片曝光！ 網嘆：以前真的好繁榮

台中車站為重要的交通轉運點，過去曾為地方上最為繁榮的區域。隨著時代更迭與經濟發展，車站周邊商家汰換多輪，商圈也早已轉移，難以重現當地人心中曾有的繁華榮景。日前臉書社團《台中城Taichung》就Po出兩張照片，1970年代的台中車站讓大批網友直呼：「好懷念！」今昔對比下的景觀，也引起熱議。

案393旅美三十年回台確診 歷史時光機驚見台灣這項世界第一

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19(新冠肺炎)病例，均為境外移入，案393長期旅居美國長達三十年，為案384家人，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，13日確診。

正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

台中為台灣六都之一，人口排名第二大城市，其中最重要的幹道「台灣大道」，從一段到十段長達二十幾公里，橫跨地區如其舊名「中港路」，為連接台中至台中港的交通要道。這段大家都聽過的路名在網路上討論度一直都很高，許多台中人戲謔「如何看出是不是台中在地人」，只要「三個字」就能分辨出來。

台灣哪個鄉鎮名最沒存在感？網友點名水林、大安：當地人也不認識

台灣有不少有趣的地名，但常常說出來沒幾個人知道，有網友就好奇台灣到底有哪些少見地名，引起眾人討論，舉出許多知名度不高的鄉鎮名稱。

熱門新聞

女吃牛排抱怨玫瑰鹽沒有花香 網友反酸：太陽餅有太陽？

護理師身材前突後翹太辣 自爆曾被富豪高薪請當看護兼新娘

結帳才知小籠包沒薑可放 他好心提醒卻遭店員爆嗆：不要買

搶9.3億大樂透頭獎！3歲女兒幫選號 結果讓她超崩潰

媽咪一早開冰箱驚見變「玩具櫃」 網友讚：他有記得收玩具

媽收到兒寫的母親節卡片超嗨 打開一看傻眼：親愛的爸爸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。