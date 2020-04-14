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50年前台中車站老照片曝光！ 網嘆：以前真的好繁榮

聯合新聞網 / 綜合報導
50年前後的台中車站周邊景觀，今（右）昔（左）變化引起熱議。圖/Facebook
50年前後的台中車站周邊景觀，今（右）昔（左）變化引起熱議。圖/Facebook

台中車站為重要的交通轉運點，過去曾為地方上最為繁榮的區域。隨著時代更迭與經濟發展，車站周邊商家汰換多輪，商圈也早已轉移，難以重現當地人心中曾有的繁華榮景。日前臉書社團《台中城Taichung》就Po出兩張照片，1970年代的台中車站讓大批網友直呼「好懷念！」今昔對比下的景觀，也引起熱議。

臉書社團《台中城Taichung》上傳兩張以類似角度拍攝的台中街道照，要帶大家來看看50年前與現在的台中車站有什麼樣的變化。懷舊的老照片中，可以看見當時Sony在台灣仍叫做「新力牌」，寫著收音機、電視機、錄音機的紅底白字的招牌相當復古。此外，還有鈴木機車、精工錶、林婦產科、三美珍肉酥西點麵包、義美等店家，對比現在的照片，大部分的商家都不復存在，轉而有新潮的運動用品店、肯德基、服飾店進駐。

不少人看到過去的老照片，懷念之餘紛紛感嘆「以前感覺比較繁榮」、「50年前好繁華」、「現在反而變蕭條了」；也有網友提及，「除了電纜地下化及友善斑馬線，其餘倒還好，但市容是乾淨的。台灣建築美中不足的永遠是廣告顏色美學及醜到爆的低成本鐵皮」、「招牌沒有以前亂，但是招牌變醜了，還有磚瓦屋頂全部變成鐵皮，台灣人的美學一直在退步…」，不過許多人認為「其實差不多耶，50年沒什麼大變化」、「說實在的沒變化，停滯50年」、「沒什麼變」。

部分網友也指出台中車站商圈沒落的原因，「50年前千越大樓各樓層內的商場還在營業時，台中火車站前站商圈也曾經繁華一時，但是自從千越大樓發生了火災變成了一片廢墟之後 , 台中火車站前站商圈就再也沒有繁華過」、「新興的一中、逢甲、東海商圈也分流了火車站附近的人潮」。

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