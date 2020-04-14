案393出國三十年回台確診 歷史時光機驚見台灣這項世界第一

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19(新冠肺炎)病例，均為境外移入，案393長期旅居美國長達三十年，為案384家人，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，13日確診。

愛出國i-FLY.tw臉書粉絲專頁指出，案393自從1990年元旦之後就再也沒有回過台灣，三十年是什麼概念？該篇貼文舉了七項例子，掀起網路上一陣懷舊討論，該粉專甚至還po出三十年前的護照長相，並寫道「如果在海外三十年，現在持過期的舊護照回台灣，應該跟小編這本護照長得一模一樣。」

三十年前當時的總統是李登輝、出國要向內政部入出境管理局申請許可、美元台幣匯率衝到1：26左右、股市12000點、還沒有全民健保（1995年3月才實施）、電腦不普及，還停留在倚天DOS系統，單色螢幕、電視只有華視、中視、台視三個頻道。

最讓網友們有感的，就是那時候的匯率，對照現在的1美元=30.36新台幣，真的差很大。據聯合知識庫歷史新聞資料顯示，1990年新台幣對美元匯率落在25到27之間，呈上下狹幅震盪，當時央行持有的外匯存底增加到720億美元，如加上外幣拆放市場種籽資金五十億美元以上，我外幣資產高居世界第一。

其他在該年發生的重要歷史事件還包括，中華職棒元年的誕生，於3月17日在台北市立棒球場開打，一萬五千名觀眾造成空前盛況，四支球隊分別為兄弟象、三商虎、統一獅及味全龍。

另外，該年還爆發了「野百合學運」，現任文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍、行政院副院長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲都是學運世代重要成員。

聯合新聞網也根據聯合知識庫歷史新聞事件，特別整理出該年發生的重大社會意外如下：

●火災 1月27日桃園市正發綜合商業大樓大火死傷最慘重，共有28人死亡。其次是高雄市錢櫃MTV，6月16日共有16人死亡。 第3大失火案發生於4月3日桃園市永安路五福大樓，共造成15人死亡，10人受傷。 ●爆炸案死傷重大 4月12日，台中縣外埔鄉鋐光實業公司地下室餐廳爆炸，共40名員工死亡，現仍有29名員工在接受復健治療。 8月30日，桃園縣八德鄉162巷一家地下爆竹工廠爆炸，造成12人死亡，40多人受傷。 ●銅門村活埋 6月23日歐菲莉颱風襲擊本島，花蓮山洪爆發，秀林鄉銅門村兩個鄰在山洪中，計有43戶人家遭洪水沖毀或砂石埋沒，共有24人在此次災難中死亡，10人失蹤。 ●日月潭沉船 8月25日，南投日月潭發生沉船事件，共有91名台北牌石油公司員工及眷屬落水，其中34人生還，57人罹難。 ●白雲機場事件 10月2日上午7時，中共中國民航的廈門航空公司8301次班機，起飛後被劫，9時許降落於廣州白雲機場時，撞上準備飛往上海的波音757班機，造成120人死亡，53人受傷，兩架飛機內共有42名台胞，台胞罹難者多達31人。 ●路竹平交道車禍 12月20日，一輛滿載屏東萬巒鄉農會理監事及四健會幹部、農民的遊覽車，在高雄縣路竹鄉大仁路平交道因倒車不及，被北上自強號列車撞上，造成24人死亡、34人輕重傷慘劇。 ●軍機空難頻傳 軍機空難事件頻傳，共有7架軍機出事造成24人死亡一人失蹤，死傷最慘重的是8月21日，空軍編號1905的「畢琪1900C型」運輸機，在雲林縣東勢鄉程海村墜毀，機上18人全部死亡，包括三名少將、8名上校、3名中校，均是國軍中、高級作戰及軍事工程方面的菁英。

IDF經國號戰機在台中清泉崗基地試飛，左為李登輝、右為郝柏村。聯合報系資料照