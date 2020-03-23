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大家最懷念哪間倒掉的飲料店？ 網曝1神店：珍珠最好吃沒有之一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，於是就好奇詢問網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」不少網友都推薦名為「藍天鵝」的飲料店。圖擷自臉書
一名網友PO文提到，他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，於是就好奇詢問網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」不少網友都推薦名為「藍天鵝」的飲料店。圖擷自臉書

台灣手搖飲料店林立，許多人幾乎每天都會喝上一杯，還因為特有的客製化系統，讓台灣的手搖飲料文化揚名國際，不過隨著時代更迭，也有不少飲料店消失在洪流之中。對此，日前就有一名網友在PTTPO文提到，自己是南部人，但他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，並舉出一些過去自己愛喝但現在已經不在的手搖飲料店，於是就好奇詢問廣大網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」

原PO在文中表示，自己住在南部，隨著時間過去他發現一些小時後愛喝的飲料店都倒了，然而有些是真的難喝，並疑惑的問道「普洱世家、娃娃魚、英國藍，不確定這些北部有沒有開，那過氣或是倒掉但曾經開很多的還有誰？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，受到最多人支持的是一家名為「藍天鵝」的飲料店，紛紛認為他們家的「珍珠」最好吃，「當然是藍天鵝沒有其他」、「藍天鵝的黑糖露和珍珠超級好喝」、「以前覺得藍天鵝的珍珠最好吃，沒有之一，不過奶茶就廉價口感，印想中也是藍天鵝出現後，才開始敢買珍珠奶茶」、「藍天鵝的黑糖西米露真的超讚」、「藍天鵝有些南部還有」、「藍天鵝的珍珠奶茶很好喝，又便宜」、「藍天鵝台北好像很少，可是真的比現在很多飲料店好喝」。

也有網友提到其他間已經不再營業但令人懷念的飲料店，「茶窯！雞排加珍奶50元」、「清玉、英國藍」、「那時候只愛喝英國藍的伯爵奶茶」、「英國藍是我高中的回憶」、「董月花奶鋪、歇腳亭、英國藍」、「休閒小站、快可立、董月花都好懷念」、「清玉的黃金比例最好喝」、「休閒小站就是那種本土台灣飲料店，不是那種華麗風格的，但是很好喝」、「英國藍茶葉風波後就全倒了」、「最早的休閒小站真的是怎麼開怎麼賺」。

手搖飲料 珍珠奶茶 PTT

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