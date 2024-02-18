讓全國民眾關心澎湖的大小事 澎湖通訊社正式上線！

文/陳建維 圖/柳瑞朕

澎湖新聞越被看見！由曾任行政院政務顧問、澎湖縣政府縣政顧問的富溢環球投資股份有限公司鍾鎮宇董事長與卓越傳媒集團社長徐邦浩共同創辦的澎湖通訊社於二月底正式推出。繼馬祖通訊社、金門通訊社陸續上線成立後，卓越傳媒集團再度推出澎湖通訊社，開拓離島電子媒體的新紀元。位於台灣海峽的澎湖縣由64座澎湖群島組成，下轄1市5鄉，澎湖不僅擁有美麗的海岸風光、玄武岩奇景，更有悠久的歷史文化。近年來縣內轉型以觀光產業為主，也打響全台第一座眷村「篤行十村」的文創品牌，可說縣內的亮點豐富多元。

過去澎湖的媒體以澎湖日報、澎湖時報為主，提供縣民在地新聞及相關公共訊息，成效斐然，秉持者「讓澎湖的美好能被看見」的精神，澎湖通訊社未來將力求以公正、客觀的媒體角度，一方面針對澎湖的地方公共事務進行深入評析，二方面也希望將澎湖之美推廣及發揚，期能讓澎湖更加進入大眾視野。

在新電子媒體的加入後，澎湖的受關注度將大幅提升，也期待離島電子媒體的陸續成立，除了提升離島曝光度，也讓離島居民的需求及意見被中央看見，進而促進地方的繁榮發展。