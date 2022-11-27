日本「JAPAN QUALITY FARM & PAIRING 2022 」 各縣市日本料理提升日台交流

由日本Japan Quality Farm及茨城県商公會主辦，台灣歐薩克斯有限公司及衣辰有限公司共同協辦的「2022 JQF日本地方特產及酒品交流展示會」，於11月21日(一)在台北晶華酒店3樓B廳盛大開幕，集結山形縣、宮崎縣、長崎縣、千葉縣、北海道、兵庫縣、岐阜縣、鹿兒島縣、福岡縣等共計10個縣市的當地限定特產及食器，採個別攤位推廣介紹，現場除了提供最受台灣人歡迎的海鮮類產品、甜點洋菓子等供蒞臨嘉賓試吃之外，還有多達80種的日本清酒及燒酎試飲活動，期待透過現場料理示範、試吃活動、影片宣傳、讓嘉賓有美好的體驗及雙向互動，相信透過本次參展，將能進一步提升日台交流的深度及廣度。

展攤中除了豐富的展示商品外，有規劃專人現場作中日文解說，亦搭配中日文商品文宣等。食品參展的 9 家日本業者，皆來自日本各地，可以在當天品嘗到日本各縣市不同的特產。值得一提的是，山形縣業者「高橋畜產」提供日本道地的山形牛、藏王牛現場料理，供嘉賓盡情品頤。山形縣擁有富饒的大自然，孕育出的上等黑毛和牛。擁有更細膩的肉質與美麗上等的霜降油花。現場以鐵板的形式煎烤，那入口即化的軟嫩口感，加上80種來自日本各縣市的限定清酒及燒酎，嘉賓可輕鬆暢飲不同種類的酒品，搭配海鮮等小品，享受微醺，定讓蒞臨嘉賓滿足、流連忘返。

日本JQF首次在台灣辦日本食品展，主辦單位相當期待這次在台的特產推廣，期待藉由這次來台推廣日本特產之餘，透過實際互動掌握台灣市場商機。展場亦設置人員洽談區。JQF負責人表示疫情之後能有這樣日台交流的機會十分難得，也希望將更多日本美好的飲食文化及在地魅力推廣給更多人。

資料提供/Japan Quality Farm及茨城県商公會

※禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

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