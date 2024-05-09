高CP值景點不藏私！ 「曼谷華欣」6天5夜 小資x文青一看就懂的泰國魅力 玩都玩不膩

跟著 站在這裡 於 2019-02-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 6 天，一共去了 32 個景點，其中包含 曼谷 蘇汪納逢國際機場、Silom Space Hostel、Somtum Der。

第三次到曼谷玩耍了，對這個繽紛多元的城市有說不出的喜愛。曼谷不斷在改變，每年都有新的旅店、百貨公司或市集出現，而到處都有美味的食物和餐廳等待發掘，怎麼玩都玩不膩！

這次旅行有街邊小吃、米其林推薦餐廳；有咖啡冠軍的咖啡廳，也有網美的；有夜市、文創市集，還有最新的商場；有購物、按摩、古蹟，還參加了一日遊走訪七岩和華欣... 個個是精選啊！如果你還不懂曼谷的魅力何在，那就跟著我的行程一起玩吧～

第 1 天

曼谷 蘇汪納逢國際機場 | 2 小時

搭乘華航由桃園機場飛往曼谷蘇汪納蓬機場，事先已在台灣先辦好簽證，通關領了行李之後，先至 SuperRick 換泰幣、Klook 領取相關票券，再搭乘機場快線進入曼谷市區。

Silom Space Hostel | 30 分鐘

[silom space hostel] 位於席隆區，是 BTS Sala Daeng 與 MRT Silom 的交會點，交通十分便利，價格也非常親民。簡約的水泥工業風格、帶一點復古質感我很喜歡，業主還提供了很迷人的公共空間與免費點心。

我們入住的是四人家庭房，寬敞舒適，還有一個 L 型的起居空間，就是床鋪位於上層，每天都要先攀岩才能睡覺啊 （笑）

Somtum Der | 1 小時

[Somtum Der] 主打平價泰國東北菜餐廳，紐約分店在 2016 年摘下米其林一星，曼谷本店也在 2018 年被列入其林餐盤推薦餐廳。菜色選擇多元，幾乎也都是百元上下的料理，不吃一下真對不起自己。

特別推薦組合 Somtum Der's Specials: Tum Dong Der 內容豐富道地，主角青木瓜沙拉清爽脆口。這裡的烤物、炸物也相當美味～

。建議前來先上網預約以免久候喔！

天使劇場 | 4 小時

被金氏世界紀錄列為最大室內舞台的佈景，到泰國必看的 [天使劇場 Siam Niramit]，即使是第二次看了，依然對整個表演感到嘖嘖稱奇！

在表演前還可以逛逛泰國村，小小的園區集結了泰國北中南的人文風景，稍晚還有戶外廣場舞蹈表演，十足的民族風，還能與遊客戶動，十分歡樂。

這裡的自助餐，只有少數泰食比較值得一嚐，其它表現平平，倒是沒有一定要吃。

。票券建議在台灣先行購買，會比現場買省一倍！

。往返皆有接駁車，去程在泰國文化中心站 1 號出口。回程會到匯狂站 2 號出口。

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ratchada night market | 2 小時

到曼谷絕對不能不逛逛夜市！目前最熱門的莫過於這個交通方便、又有眾多美食雜貨還兼復古風格的拉差達火車夜市！

這次吃了便宜又嬉華的打卡盛品西瓜冰。集結鮮奶油、煉乳、巧克力... 肥到天荒地老綜合口味香蕉煎餅。在地人喝的草莓優格 smoothie，紮紮實實的用料一杯才賣 40 泰銖。還有經典泰式小吃椰奶脆煎餅～這裡的熟食選擇也不少，可惜時間晚了，就沒多吃了。

。有聞近期這裡的中國遊客遽增，若不想被壞了遊興，建議避開熱門時段喔！

。Esplanade 百貨公司 4 樓停車場處可拍隱藏版夜景

第 2 天

Luka Bangkok | 3 小時

[Luka Bangkok] 結合了咖啡、食物、居家用品和傢俱的設計空間。不僅環境舒服迷人，服務親切，食物也走摩登風格，好吃也好拍：沒有米其林星星的蟹肉歐姆蛋、江南style炸雞鬆餅、唯美系培根法式吐司、鹽味焦糖拿鐵...

在這裡用餐十分愜意，有一種熱帶城市中的優雅。想走質感路線的旅行，來這就對了。

航站21百貨 | 3 小時

若去曼谷只能逛一間百貨公司，那絕對是 [Terminal 21] 。緊鄰 BTS Asok / MRT Sukhumvit 不僅交通方便， 還以航廈為主題，每一層樓都以不同城市為設計：東京、巴黎、倫敦、舊金山... 極具特色。

這有國際品牌，也有室內版恰圖恰之稱的個人店鋪，買買買好盡興。熱門的伴手禮可在超市和專賣店一次網羅，美食更不用說了～ 五樓美食街堪稱全曼谷最超值！一走進 [Terminal 21] 真的沒幾個小時出不來呢！

。樓層指引

LG - Caribbean 加勒比海： 超市 / 伴手禮 / 藥妝

GF - Rome 羅馬：國際服飾品牌

MF - Paris 巴黎：國際服飾

1F - Tokyo 東京：女裝

2F - London 倫敦：男裝 underline bags

3F - Istanbul 伊斯坦堡 – 飾品/香氛樓層/BKK 包

4F/5F - San Francisco 舊金山 - 美食街、餐廳

6F - Hollywood 好萊塢 - 電影院

CODE Cafe of Desserts Terminal 21 | 1 小時

以熔岩吐司出名的 [C.O.D.E] ，分店就設在 [Terminal 21] 裡——逛街逛累了，就來個下午茶吧！

招牌 Thai Tea Lava Toast ，黑黑的竹炭吐司，一切開是橘紅色如岩漿般的泰奶醬漫延開來，搭配酥脆的吐司和冰淇淋，整個冰火五重天。

今年的曼谷很夯的鹹蛋，什麼都要和鹹蛋搭配，在這我們也試了 Salted Egg Lava Croissant，酥鬆的可頌搭配奶皇，多了一些鹹味顯得沒那麼膩口，個人相喜喜歡。

Ruen Nuad massage | 2 小時

沒有新穎或華麗的設備，開在泰式老屋的 [Ruen nuad massage studio] 反而多了一點悠閒樸實的風景。師傅經驗純熟，腳底或泰式一小時 350 泰銖 C/P 值相當高，結束後還能在庭院裡喫一杯熱茶、休息片刻。要不是實在位置偏遠，都想天天去按上一回了！

。傳統泰式按摩/足部按摩： 1HR 350B， 1.5H 500B，2H 650B

。離 BTS 有點距離，建議用 Grab 叫車往返

Thailand, กรุงเทพมหานคร Bangkok, Rama IV Road 頌通酒家 | 2 小時

偶然發現 [頌通酒家] ，被網媒評為空姐私房推薦海鮮餐廳，引起我的興趣；雖然交通沒有其它知名海鮮餐廳方便，但或許口耳相傳，生意也是極好！

我們人不多，隨意點了幾樣：每桌都有，也意外成為當日最喜歡的豬肉沙嗲、粒粒分明不油膩的鳳梨炒飯、充滿鑊氣的冬粉焗蝦，還有稱重計價、鮮甜美味的咖哩炒蟹。都好吃，價格也合理！

。此店不收 10% 服務費和 7% 稅額

。請避開 6-7 點熱門晚餐時段，否則會排上許久喔！

第 3 天

Samai Suk | 1 小時

海南雞飯雖不是泰國食物，但每到泰國就想吃一下。 就近選了 BTS Sala Daeng 旁，人稱「是隆雞王」的 [Samai Seik]。看似只有在地人去的小店，沒想到雞肉完全不輸米其林加身的 [紅大哥]！米飯不只有雞油，還加了油蔥，吃起來更香。雞肉完整帶皮，配上黃瓜和隨機的一小塊內臟。清湯沒那麼嗆的胡椒味，也是我喜歡的。 店面裡還有魚丸米粉湯，用料也是整個豐富。一份都是 50B，可以吃！

The Posh | 30 分鐘

這是我們此行入住的第二間旅店，以地點為優先考量，就在 BTS Phayathai 旁，搭乘機場快線前往機場十分方便，居中的位置去哪兒也都不遠。

旅店帶一點文青風格，房間乾淨整潔，隔音也好，但空間意外小，加上浴室的玻璃牆面，讓我沒有很滿意。不過五樓全天開放的公共空間相當可愛，可以看到空鐵駛過，自助式的早餐也算豐盛。

Or Tor Kor Market (ตลาด อ.ต.ก.) | 2 小時

逛在地市場似乎已是每次旅行要做的一件事。 曼谷 [Or Tor Kor Market] 被 CNN 評選為世界十大生鮮市場第四名，緊鄰洽圖洽，沒有不逛的道理呀！雖然走訪時正午時分還是不免悶熱，但整個市場確實乾淨明亮，大家的商品擺放得整整齊齊，逛起來十分舒適，很適合觀光客走訪。

角落還有美食區，選擇不少，亦可以在市場採買再找座位用餐，建議去恰圖恰血拼之前，可以到這裡來飽食一頓。

一旁還有 [皇家計畫商店 Royal Project Shop]，專賣皇家出品的民生用品，熱門的伴手禮：如皇家牛奶片、果亁、蜂蜜... 都可在這一次購入。

洽圖洽週末市集 (Chatuchak Market) | 4 小時

即是第三次到曼谷，還是要到恰圖恰週末市集！因為真的泰好買！ 相當七個足球場之大，上千攤位，商品琳瑯滿目又便宜，激起滿滿的購物慾望，每每走到一個熱暴腿炸的狀態，還是不想離開。

。扒手較多，務必小心保管錢財和護照

。市集裡的 [COCO JJ] 椰子冰淇淋也請別錯過！

。恰圖恰旁邊的 DD MALL 傍晚有跳蚤市場，有興趣可一併安排

Pompano Roasted Café | 1 小時

很想找地方歇腿的我們，在 [The Camp] 裡看到有間咖啡廳，就進去坐了。沒想到也是復古到極點的風格！ 喝了焙茶拿鐵，覺得很不錯，蛋榚也還 OK。雖然整個光線過暗，但還是有蠻多角落好拍的，網美們應該也會蠻喜歡的唷~~

the camp flea market | 1 小時

離洽圖洽不遠，傍晚後才熱鬧起來，可以順道安排。

完全走 vintage 復古路線的小市集，攤商雖然較少，但十分有質感，氣氛滿分, 佈景超適合拍照。也很適合幾個朋友一起小酌聊聊看表演。

Kub Kao' Kub Pla (กับข้าว' กับปลา) | 2 小時

因為沒在 [The Camp] 用餐，臨時找的餐廳，選在貴婦百貨 Central Embassy 這分店。 裝潢走時尚質感路線，環境相當舒服迷人，很符合這棟百貨的貴婦。但價格卻挺親民的精緻泰菜餐廳，菜色也很多元。 簡單點了幾樣，都還不錯！特別推薦杏仁金錢蝦餅，還有可以客製不辣的冬蔭功酸辣蝦湯。

Char Bar | 2 小時

走訪高空酒吧也被我列為曼谷旅遊必做的事情之一。高空酒吧的選擇很多，去過經典的 Sirocco Sky Bar (電影《醉後大丈夫》的拍攝場景)，這次選擇這間輕巧迷人的 Char Rooftop Bar。

附屬於連鎖飯店 Hotel Indigo，雖然只有 25 樓，不及其它高級酒店，但還是有夜景可看的；氣氛也相當好。調酒價位合理，沒有煩人的 Dress Code，很適合小資族。

和旅伴們一起小酌，聊聊旅行或生活，伴著晚風，佐以這城市入夜後的靜謐與斑斕，再愜意不過的事了。

第 4 天

空叻瑪榮水上市場 (Klong Lat Mayom Floating Market (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม)) | 2 小時

這天我們參加 [曼谷幫一日遊：文青華欣]。第一個景點來到曼谷近郊的空叻瑪榮水上市場。

這裡雖然沒有丹嫩莎朵的繽紛感，但範圍頗大，很少觀光客，形態和價位都非常 local，也很多道地美食可品嚐。

我們茶奶比例超好的泰式奶茶，明星也愛吃的傳統點心蕉葉杯椰奶布丁，還意外吃了最近很夯的鱷魚肉串... 只恨當時不怎麼餓，不然像是炸魚、大頭蝦... 也好想吃呢！

拷龍洞 (Tham Khao Luang Cave) | 40 分鐘

七岩是從曼谷前往華欣的必經之地，在這有幾個知名景點，其中一個頗負盛名的奇景便是這 [拷龍洞]。

得先坐雙條車上山，步行一段階梯，才能進入洞空。純天然的鐘乳石洞穴，深而寬闊，卻完全不悶熱。裡頭藏了座廟宇，還有大大小小的佛像，陽光透過天井投射進來，柔和的光束讓整個洞穴充滿靈氣！也是拍網美照的好地方喔～

拷汪宮(Phra Nakhon Khiri (Khao Wang) (พระนครคีรี (เขาวัง))) | 2 小時

這是一日遊行程中我最喜歡的一站：拷汪宮，又名拷汪歷史公園。 過去是泰皇拉瑪四世的行宮，有「山中之城」之稱，需搭乘纜車上山。百年的遺跡呈現著歲月的斑駁，滿滿的雞蛋花林，如下雪般的浪漫，九重葛又添了幾許繽紛。還有占星台可以登高望遠，遼闊的視野寬闊讓人心曠神怡呀～

SeenSpace Hua Hin | 30 分鐘

位於華欣海邊，由兩間旅館延伸出來的複合式空間。大量的水泥建築，加上有特色的商家和餐廳，讓這裡整個氣氛很文青，非常適合拍照。

但因為停留的時間太短，只能走馬看花，無法感受太多細節，加上物價略高，部份場域也有限制，除非直接入住在此，否則並不那麼推薦特意前來。

Tamarind Market | 2 小時

導遊推薦我們在逛 [Cicada Market] 之前先來這裡用餐——匯集了各種美食小吃的羅望子夜市。

場地頗大，裝飾的有點俏皮可愛，攤商在週圍陳列，中間則是一大區的用餐座位，還有個小舞台可以欣賞在地樂團演唱。夏夜晚風，又有音樂相伴，整個氛圍非常舒服。

食物也好吃，我們不客氣的大塊朵頤：烤豬頸肉、泰式炒河粉、手抓海鮮、青辣椒排骨湯、烤魷魚，還有根本買一送一還只要 60B 的鳳梨冰沙！吃得整個心滿意足啊～～

Cicada Market Huahin | 2 小時

號稱泰國最美夜市，也是本次 {文青華欣一日遊} 的重點，華欣最有名的 Cicada 蟬鳴市集。 整個園區又美又乾淨，當時還恰逢華欣燈節，用回收的環保素材裝飾得充滿海洋風。攤商也集結了各種文創手作商品，都獨樹一格，令人愛不釋手，每一攤都想逛！

。夜市裡也有美食街，需先購買票券

第 5 天

Factory Coffee | 2 小時

被喻為曼谷最好喝咖啡，不僅是近幾年的泰國咖啡冠軍，還是 2018 World Barista Top 13 ，非常不簡單！意外發現這樣的神店就在 phayathai，我們便安排來此吃早餐喝咖啡。

有別傳統咖啡店，除了講究的手沖咖啡，還研究出許多結合創意與在地食材的飲品，部份會在桌邊操作，像是他們的招牌得獎飲品 “Phayathai”，結合泰式紅茶和濃縮咖啡，再加入檸檬元素，如調酒一般的咖啡，令人驚豔～ “Mrs. Cold” 看似一般拿鐵，但選用的牛奶滑順若絲，有著極特別的口感。店內提供多種口味的可，頌雖然貴貴的，但也好好吃。 店裡工業風的空間也很舒服，真心覺得咖啡愛好者們不能錯過呀！

鄭王廟 | 2 小時

鄭王廟是我最喜歡的泰國寺廟，這次不去大皇宮、不看臥佛，就只重登鄭王廟。

幾年前整修改裝之後，鄭王廟大概是全曼谷最熱門的網美集散地了！座落河岸的獨特建築，光是從船上拍過去就美得不行！而佛塔以白色為底，每一層又是不同的圖騰或雕刻造型，加以多彩的碎瓷磚，真的是怎麼看都美～ 誰來到都忍不住拍上幾張網美照呀！

只不過頂層已無開放，否則攀上天梯的景緻會更美呢！

。門票一人 50 泰銖

。參觀寺廟有服裝規定：禁止無袖或細肩帶上衣，短褲裙子而過膝

ICONSIAM - ไอคอนสยาม | 2 小時

[iconsiam 暹邏天地] 座落昭披耶河畔， 號稱全東南亞最大的綜合娛樂商場，耗資 540 億打造，極盡奢華能事；除了比較親民的 [iconsiam]，還有一棟走奢華路線的 [iconluxe]，另有一間酒店和一座公寓大廈，還有七星級電影院和頂尖健身中心... 高島屋和 APPLE 直營店也首次進駐。

但我們不為精品，而是專門來吃它的美食街。將泰國各地小吃與文化融入，連水上市場都搬進來，並真的有人在船上做生意，非常誇張！但價格卻一樣很親民，有冷氣吹又能吃的盡興且道地，是個用餐的好選擇。

當然如果想吃好一點，順便欣賞河景，[iconsiam] 裡也是有超多餐廳可選擇喔！

The Jam Factory | 1 小時

曼谷近年興起不少文創園區，且都在昭披耶河畔。我們因地利之便，從 [iconsiam] 就可走過去，而選了這個其實沒有果醬的 [The Jam Factory]。

泰國知名建築師 Duangrit Bunnag 打造，以自家建築事務所延伸出來，舊倉庫改建別有一番氣氛。風格是我中意的，只不過意外中的迷你，主要就是生活居家商品、咖啡廳、書店。想在咖啡店吃個特色斑蘭鬆餅，但沒有適合的座位，沒待太多時間就離開了。下次想挑有市集的時候來，順便在靠近河畔的餐廳用個餐，應該會更棒！

昶隨文創市集 (ChangChui) | 2 小時

去年開幕之際喧騰一時，充滿話題性，受到許多部落格及網美推薦的 “飛機市集”——正名是”昶隨文創園區 ChangChui Creative Park”。

類似台灣的華山，一整塊地搭了許多屋子，進駐大大小小的餐廳和商家，不定期有活動和展覽；中間真的有一架大型飛機，園區裡大量使用舊建材的復古風格，和各角落的裝置藝術，讓這裡顯得十分有設計感。

只可惜平日人潮過少，許多商店都沒開，顯得有點冷清，或許要週末來才會熱鬧些。但若單純喜歡拍照，平日倒是蠻合適的。

。離曼谷市區有一段距離，建議使用 Grab 叫車前往

。每週三休園

Baanbuay Restaurant ร้านอาหารบ้านบ๊วย | 2 小時

[昶隨文創園區] 有許多特色餐廳，我們選了走泰式家常料理的 [BAANBUAY]。

餐廳小小間的，簡單溫馨。菜單有中文版本搭配圖片，點餐不成問題，價格也十分親民，多在 150 泰銖左右，沒有負擔。點了青木瓜沙拉、泰式雜菜炒冬粉、西蘭花炒蝦仁和炸魚，還有泰式紅茶奶茶，都相當可口唷！

lets relax phayathai | 3 小時

此行的第二間按摩，我們安排在連鎖品牌 [Let's Relax Spa]。

[Let's Relax Spa] 對於台灣遊客已經是相當知名的品牌，在 Klook、KKDAY 等平台都可以買到相對划算的票券... 再以電子憑證提前預約時段。

這個品牌走精緻質感路線，按摩前不僅有迎賓茶，還有簡單的問卷讓師傅更了解你的身體狀況。我做兩小時的泰式按摩，師傅彬彬有禮，手技也十分純熟，點點到位，按完後疲累的身體彷彿又再次活了過來。

最後還有經典的點心芒果糯米飯和香茅茶可享用，簡直太完美了！

第 6 天

B-Story Cafe | 2 小時

位於 BTS Ratchathewi 旁，由鄉村小教堂改建的咖啡廳，經營團隊用了大量的盆栽、花材、玩偶、飾品和復古質感的木桌椅，製造出一個十分浪漫美妙的空間，每個角落都有巧思，一走進來就忍不住這拍那拍完全停不下來！

不僅環境美，食物也很精彩。菜單豐富，任何一餐都有適合的品項。我們點了鳳梨炒飯、冬蔭功墨魚義大利麵，兩塊蛋糕和冰沙，都在水準之上，食物的呈現也相當用心，完全就是網美取向！[B-story Cafe] 為我們此行畫下完美 ending，也超推薦大家來唷！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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