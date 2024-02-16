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晚安小雞下榻飯店價格曝光！ 四叉貓揭「高級雙人房」網：CP值超高

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝飯店網站、訂房網站
圖／翻攝飯店網站、訂房網站

直播主「晚安小雞」與友人日前在柬埔寨聲稱遭人毆打、洗劫現金，不過，事後被證實是造假，柬埔寨警方衝進下榻飯店逮人，網紅四叉貓於16日上午分享「晚安小雞」入住的飯店房型，更不藏私公開肉搜驚人秘招。

圖／翻攝訂房網站
圖／翻攝訂房網站

四叉貓貼出「晚安小雞」遭逮照片，並查出晚安小雞跟阿鬧入住的飯店並在臉書寫下：「雖然不是很重要但我還是說一下，小雞跟阿鬧住的飯店叫做『Legend Hotel and Resort』，他們那間高級雙人房（32平方公尺）平日約1000多台幣，飯店頂樓有泳池，位於柬埔寨施亞努市的市中心，距離小雞逃命直播地點奧特斯海灘（Otres Beach）大約8公里。」他也驚嘆「泳池晚上好漂亮」。

圖／翻攝訂房網站
圖／翻攝訂房網站

經曝光的內部裝潢，讓不少網友驚訝認為「超高CP值」、「1千台幣在台灣找不到旅館雙人房」、「在台灣大概要4000元。」，實際查閱訂房網站，該飯店若以平日辦理入住高級雙床特大房，價格包含服務費、稅金約為新台幣1062元。

四叉貓也不藏私公開肉搜驚人秘招，他提供搜尋方法為1.打開agoda網站 2.搜尋當地（施亞努市）的住宿 3.排列選按照價格，便宜優先 4.大概翻不到10間就可以找到了。

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