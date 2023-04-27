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新點開箱╱直擊新加坡網美打卡聖地「冰淇淋博物館」

聯合報／ 記者許晉榮／新加坡即時報導
冰淇淋博物館以粉紅為主要視覺。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館以粉紅為主要視覺。記者許晉榮／攝影

新加坡不僅隨處可見綠意盎然的花園美景，也有適合親子玩樂的聖淘沙，近來還多了幾處新潮熱門打卡景點如「冰淇淋博物館」，不只有吃有玩，還可趁機拍一下五彩繽紛的美照，令人目不暇給。

走在新加坡的街頭，經常可見色彩鮮豔的建築物，位在加東區坤城路上的「彩色屋」更是當地最具特色的代表建築，因該區仍保留許多珍貴的土生華人文化，加上富人集中，仔細觀看每棟房子的磁磚與雕花選材都別出心裁，而彩色屋也被新加坡政府列為保護區，也就是說房子外觀不能隨意更改，就是希望把建築的原始美永傳承。

同樣位於加東區的「娘惹博物館」，是主人葉艾明(Alvin)耗時40年、砸大錢收藏的珍貴土生華人文化藝術品；館內一共2層樓，1樓的收藏品主要為大型擺飾、桌椅、花瓶及碗等，2樓因不開放拍照，除了結婚用的新人床，還有不少女生穿的珠鞋、服飾以及飾品，每一樣單品似乎都有著不同的故事。

Alvin邊述說著土生華人文化緣起，也提供了以木薯粉製作成多種口味的娘惹糕，最後還彈了一手鋼琴，聽著悠揚的琴音，再配著甜點與與熱茶，整個人心曠神怡。

如果覺得肚子餓了，1997年創立至今26年的「辣椒香娘惹餐廳」也能嚐到當地風味佳餚，一口氣點了黑果雞、雜菜、肉丸湯、花籃餅等娘惹特色菜，每道菜都想大口送入口中，食慾瞬間大開後，「節食」只能暫拋九霄雲外。

車子來到以粉紅為主視覺的建築物，它就是新加坡新崛起的網美打卡聖地「冰淇淋博物館」（Museum of Ice Cream Singapore），自開幕以來人潮絡繹不絕，館內共14個主題區，室內空間約1686坪，眼前所及盡是甜美又浪漫的粉紅世界。

冰淇淋博物館內最大亮點應該是末端的「巧克力米泳池」，滿滿的巧克力米佈滿泳池，不論你是想跳躍或是平躺其中，彷彿各種角度拍攝都有不同風情，另外館內每一區都設有冰淇淋專區，建議入館前別吃太飽，先清空一下胃，才能無限暢食各種口味的冰淇淋或冰棒，非常過癮。

離冰淇淋博物館不遠處還有一間「Open Farm Community」，是新加坡近來結合農場與餐飲的美食空間，這裡提供幾款前菜、主菜、甜點的套餐組合，每道餐點也多會使用當季新鮮食材及自家栽種的花卉、植物混搭菜色中，難怪曾榮獲2021新加坡「米其林指南」餐盤推薦。

位於加東地區坤城路上的「彩色屋」是當地最具特色的代表建築。記者許晉榮／攝影
位於加東地區坤城路上的「彩色屋」是當地最具特色的代表建築。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的每一區都有冰淇淋可以品嚐。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的每一區都有冰淇淋可以品嚐。記者許晉榮／攝影
位於加東地區坤城路上的「彩色屋」是當地最具特色的代表建築。記者許晉榮／攝影
位於加東地區坤城路上的「彩色屋」是當地最具特色的代表建築。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的五彩繽紛場景，可以拍出各種網美照。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的五彩繽紛場景，可以拍出各種網美照。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的五彩繽紛場景，可以拍出各種網美照。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的五彩繽紛場景，可以拍出各種網美照。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館內最大亮點應該是末端的「巧克力米泳池」。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館內最大亮點應該是末端的「巧克力米泳池」。記者許晉榮／攝影
「Open Farm Community」是新加坡結合農場與餐飲的美食空間。記者許晉榮／攝影
「Open Farm Community」是新加坡結合農場與餐飲的美食空間。記者許晉榮／攝影
「Open Farm Community」是新加坡結合農場與餐飲的美食空間。記者許晉榮／攝影
「Open Farm Community」是新加坡結合農場與餐飲的美食空間。記者許晉榮／攝影
「娘惹博物館」裡有許多珍貴土生華人文化藝術品。記者許晉榮／攝影
「娘惹博物館」裡有許多珍貴土生華人文化藝術品。記者許晉榮／攝影
「娘惹博物館」的主人葉艾明(Alvin)。記者許晉榮／攝影
「娘惹博物館」的主人葉艾明(Alvin)。記者許晉榮／攝影
「辣椒香娘惹餐廳」可以嚐到當地風味菜。記者許晉榮／攝影
「辣椒香娘惹餐廳」可以嚐到當地風味菜。記者許晉榮／攝影
新加坡不少建築的外觀色彩鮮豔。記者許晉榮／攝影
新加坡不少建築的外觀色彩鮮豔。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的每一區都設有冰淇淋專區。記者許晉榮／攝影
冰淇淋博物館的每一區都設有冰淇淋專區。記者許晉榮／攝影

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