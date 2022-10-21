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盤點馬來西亞「FamilyMart」超好拍霜淇淋，「哆啦A夢藍」領軍3種絕美色系，霜淇淋太百變啦！

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自FamilyMart Malaysia IG
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超好拍絕美霜淇淋集合！台灣全家便利商店推出玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖4種口味，還能搭配黑色愛心特色餅皮，而馬來西亞的全家便利商店也不遑多讓，以下盤點今年馬來西亞FamilyMart推出的3款絕美霜淇淋，超特殊顏色好殺底片。

⬤ 地中海鹽

馬來西亞FamilyMart與哆啦A夢聯名推出「地中海鹽」系列甜品，像是地中海鹽霜淇淋、聖代杯、奶昔等，鹹甜口味一口接一口，更有品脫杯可以帶回家慢慢享用，連包裝上都有可愛的哆啦A夢，再加上粉藍色外型，真的吸睛又好拍。

圖／取自FamilyMart Malaysia IG
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⬤ 黑可可巧克力

極黑濃郁！馬來西亞FamilyMart曾推出超濃郁「黑可可巧克力」系列霜淇淋、奶昔等甜品，奶昔還有Oreo與摩卡口味可以選擇，從顏色就能知道有多濃郁，喜歡極濃可可的朋友絕對會愛。

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芒果優格

馬來西亞FamilyMart曾於5/7推出「芒果優格」口味霜淇淋、聖代與奶昔，香甜芒果與濃郁優格的組合，酸酸甜甜、清爽不膩，夏日時吃上一支，倍感清涼消暑。

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霜淇淋 馬來西亞 FamilyMart 芒果 全家便利商店 哆啦A夢

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