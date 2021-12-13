泰國「三味之城」碧差汶里府，獲聯合國教科文組織(UCCN)「創意城市美食」稱號

碧差汶里府除了有豐富美食，更有優美的海灘景致。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國美食擁有大批粉絲，更是全球饕客的最愛，酸、甜、鹹、辣、烤、炸，各有獨特風采！日前更傳來好消息，碧差汶里府（Phetchaburi）獲選為泰國美食領域聯合國教科文組織創意城市網絡 (UCCN) 的最新成員，是第五個獲得UCCN稱號的省份，此前普吉島於2015年被評為創意美食之都，清邁於2017年被評為手工藝和民間藝術創意城市，曼谷在2019年被評為創意設計之城，素可泰是2019年工藝美術創意城市。

▲Kaeng Kua Hua Tan-棕櫚咖哩。 圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn表示，將碧差汶里府作為創意城市美食城市加入聯合國教科文組織創意城市網絡非常受歡迎，而且來得正是時候，美食是「創意城市」的一個關鍵要素。

碧差汶里府位於曼谷以南約160公里處，以生產優質海鹽和酸橙、棕櫚糖、玫瑰蘋果、鳯梨和香蕉等產品而聞名，因此被稱為「三味之城」—鹹味、酸甜可口。該省也採用從農場到餐桌的做法，農民將新鮮農產品和海鮮直接送到食品店和製造商以及當地家庭。

▲Khanom Cheen Thotman-炒魚餅發酵米粉。 圖：泰國觀光局／提供

碧差汶里府是許多特別受歡迎的當地菜餚的代名詞，並因其生產某些食品而聞名。代代相傳的當地食譜，大城府和拉達那哥辛宮廷的美食，以及中國菜和孟族菜，都融合成碧差汶里獨有的菜餚。反映碧差汶里文化根源的著名菜餚包括Kaeng Kua Hua Tan（棕櫚咖哩）、Khanom Cheen Thotman（炒魚餅發酵米粉）、Khao Chae（浸泡在水中的米飯，配以各種配菜）和Kuaitiao Nam Daeng（紅湯麵）。碧差汶里府也以其甜點而聞名，包括Khanom Mor Gang（用棕櫚糖加糖的焦糖蛋羹）、Khanom Tan（棕櫚蘇菲）和Lod Chong Namtan Khon（露兜樹與棕櫚糖軟糖）。

▲Khanom Mor Gang-用棕櫚糖加糖的焦糖蛋羹。 圖：泰國觀光局／提供

▲Kuaitiao Nam Daeng-紅湯麵。 圖：泰國觀光局／提供

到訪碧差汶里府的遊客，除了享受美食，還可探索各大景點，包括 Phra Nakhon Khiri 歷史公園，或者在當地也有名的拷汪（意思是「帶有宮殿的山丘」），其宮殿和寺廟建築位於俯瞰城市的山丘上；寺廟 Wat Mahathat Worawihan、Wat Kamphaeng Laeng、Wat Yai Suwannaram，以及以風景如畫為著名的七岩海灘，有蔚藍海水、沙灘、椰影的南國風光。

佔地464,000公頃的崗卡章國家公園，覆蓋了碧差汶里府、巴蜀府和拉差汶里省的一部分，是泰國最大的國家公園，以野生動物觀察、郊遊和「霧海」美景，尤其進入11月至隔年2 月氣候涼爽，成為遊客度假的最愛，此外，它也是最近被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的崗卡章森林綜合體的所在地。

UCCN於2004年啟動，旨在促進將創造力確定為可持續城市發展戰略因素的城市之間的合作。該網絡有七類成員-手工藝和民間藝術、媒體藝術、電影、設計、美食、文學和音樂-目前在全球約有 250個城市，這些城市為了一個共同的目標而努力-將創意和文化產業置於地方層面發展計劃的核心，並在國際層面積極合作。

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