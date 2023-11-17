貓奴指定！中國麥當勞出奇招推「袋袋貓窩」 買套餐就送，還有4款毛絨貼紙任選
有到中國工作或常駐的台灣讀者快看！中國麥當勞為了刺激買氣，結合寵物行銷推出「袋袋貓窩」，不止有符合麥當勞外包裝紙袋的設計，還加上肩包功能，外出使用手提都ＯＫ喔！
麥當勞貴為國際速食品牌，近年來不斷「入境隨俗」推出在地化料理與周邊商品，中國麥當勞也不意外，現在只要即日起至19日，於中國的麥當勞app進行點餐，並應活動購買「喵喵雙人餐」，購買的消費者每個人都就可以獲得「袋袋貓窩」，若有養寵物的讀者絕對會超喜歡。
該貓窩強調紙質貓抓板，再配上毛氈布，貓咪們放進去也會很舒服， 買還有4款超萌毛絨貼紙、1本使用手冊和1塊放置的貓抓板可獲得。若有在國工作或常駐的台灣讀者，剛好又有養貓的話，趕快訂餐買起來了!
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