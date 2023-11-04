超越豬血糕披薩超狂！必勝客「驚奇蛇羹披薩」與蛇王芬聯名
沒有超狂，只有最狂！過去常推出「驚奇」口味的必勝客再次震撼登場！全新「蛇羹披薩」降臨香港點，結合臘肉與燉湯食材，整個超越過去台灣出的香菜披薩，「驚奇再攀顛峰」！
此回必勝客將大膽搭上香港歷史悠久的百年老店「蛇王芬」，帶來了前所未有的美食饗宴——「驚奇蛇羹披薩」。這個新品，不僅將「蛇王芬」經典的五蛇羹湯、臘肉腸和燉湯元素融合，融合經典薄餅，保證吃下去驚喜萬分。
過去蛇羹老字號「蛇王芬」一直以其五蛇羹湯、臘肉腸和燉湯而聞名，這次合作帶來的「驚奇蛇羹披薩」可以看到滿滿的蛇肉、木耳與金華火腿，還有不能少的薑絲跟冬筍，最後「鮑魚汁醬」簡直完美。
「驚奇蛇羹披薩」的推出，必勝客再次引領飲食潮流，勇敢嘗試全新的美食結合，讓人們期待不已。若近日有到訪香港，真的不容錯過！
延伸閱讀：
．問過義大利人了嗎？大陸必勝客「香菜豬耳比薩」限量開賣 非香菜控傻眼：讓人頭皮發麻
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言