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超越豬血糕披薩超狂！必勝客「驚奇蛇羹披薩」與蛇王芬聯名

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／香港必勝客臉書粉專
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沒有超狂，只有最狂！過去常推出「驚奇」口味的必勝客再次震撼登場！全新「蛇羹披薩」降臨香港點，結合臘肉與燉湯食材，整個超越過去台灣出的香菜披薩，「驚奇再攀顛峰」！

圖／香港必勝客臉書粉專
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此回必勝客將大膽搭上香港歷史悠久的百年老店「蛇王芬」，帶來了前所未有的美食饗宴——「驚奇蛇羹披薩」。這個新品，不僅將「蛇王芬」經典的五蛇羹湯、臘肉腸和燉湯元素融合，融合經典薄餅，保證吃下去驚喜萬分。

圖／香港必勝客臉書粉專
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過去蛇羹老字號「蛇王芬」一直以其五蛇羹湯、臘肉腸和燉湯而聞名，這次合作帶來的「驚奇蛇羹披薩」可以看到滿滿的蛇肉、木耳與金華火腿，還有不能少的薑絲跟冬筍，最後「鮑魚汁醬」簡直完美。

「驚奇蛇羹披薩」的推出，必勝客再次引領飲食潮流，勇敢嘗試全新的美食結合，讓人們期待不已。若近日有到訪香港，真的不容錯過！

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