衝泰國啦！泰國超商比較厲害 部落客真心實測「20款超商微波美食及熱壓吐司」

泰國的超商⋯尤其是「7-11」是許多人去旅遊時必買、必吃的好去處（其實我本來以為去各國的超商都會很好逛，但之前去另外三個東南亞國家就發現泰國的真的比較厲害），每一趟去真的都要一直逛，尤其這裡的熱壓吐司等商品非常為人津津樂道，有時飯店早餐太普通還會寧願直接Pass然後跑去超商買熱騰騰的熱壓吐司回來享用！然後這一趟去清邁十天，其實我事前就安排好了每天中午跟晚上要吃哪些餐廳，但時常因為中午、下午吃得太飽，如果晚上還要去吃有點價位的餐廳感覺可能會花了大錢又吃不下，所以後來索性改為去買7-11的微波食品和熱壓吐司回飯店享用，三天陸續買了林林總總二十樣不同的商品，想說順便也寫個食後評比，讓大家去買的時候可以稍微有個參考。

泰國的7-11跟台灣的一樣有時這家店賣的、另外一家不一定會有⋯但我這篇分享的是各大品牌的加熱商品（因為熱壓吐司不是用微波的，所以我無法用「微波食品」來概括稱呼），有的其實在其他超商或超市也買得到，但其中也是一些是7-11獨賣的就是了！

第一晚林林總總買了兩大袋回飯店享用。（這天買了十種，原本我想說我就寫一篇十樣食品的評比就好，沒想到後面又發生白天吃太飽的情況⋯）

好了～評比開始，先打一下預防針，我不是什麼味蕾多挑剔的專業美食家，我只是以一個愛泰旅人的感受來簡單寫一下而已，每個人本來就有偏好口味上的差異，所以如果你不認同我的感想也不用筆戰，你也可以買自己愛吃的就好。（你愛吃的我也未必愛吃）

為了讓大家瀏覽起來比較有系統，我會把我那三天買的食品順序調整一下，熱壓吐司類的放在一起介紹，飯類、麵類、湯類、其他點心類的依序寫下來。

EZY TASTE 肉鬆沙拉醬可頌三明治

第一款是「EZY TASTE」推出的肉鬆沙拉醬（美乃滋）可頌三明治，一份32泰銖，這是7-11限定的商品。

上次看到有一位部落客寫說在泰國超商買熱壓吐司的時候店員臉都會很臭（因為有點麻煩），我們那天一次就點了十種要加熱的食品，所以結帳後我都不太敢看店員那邊的方向⋯因為眼不見為淨。

壓烤過以後基本上會裝在這樣的紙袋內，我記得早期幾年還有是裝在紙盒裡的。

其實這個賣相拍起來是普普通通啦⋯但吃起來真的口感很不錯，三明治咬下去會有可頌那種咔吱的感覺，肉鬆搭配他們的沙拉醬，風味鹹甜，但如果你們是平常都不太喝有糖飲料的那種人，可能會覺得口味太甜了一些⋯若不愛甜味的話可以改買其他口味。

EZY TASTE 鮪魚鮭魚可頌三明治

第二款一樣是「EZY TASTE」這個食品大廠推出的同系列產品，一樣只要32泰銖，換算台幣基本上30元都不到。

這個是咬到很裡面才比較拍得到一些明顯的餡料⋯但光論口味的話真的很美味，鮪魚跟鮭魚是像罐頭的那一種，裡頭加了一些像紅蘿蔔之類的蔬菜，我覺得鮮味與鹹味得宜，然後口感又蠻溼潤的，很好入口，是屬於隔天還會想再買一次的那種滋味。

EZY TASTE 火腿三重起司三明治

寫這篇的時候我才發現我那幾天買的熱壓吐司全都是「EZY TASTE」這品牌的，目前泰國7-11大部份熱壓吐司的商品好像都是跟他們合作。

這個熱壓吐司外觀跟前面兩種長得比較不一樣，因為它不是可頌那種外皮，不過三重起司的其中一種起司應該就是外層的帕瑪森起司（？），然後吃起來內餡的起司的確更濃郁可口，風味走鹹香路線，不愛甜味的人可以考慮這一款。

打開以後是長這樣，有一種起司質地是比較柔滑的，算起司醬，然後另一種就是細細長條、人家披薩DIY會放在上面的那種乳酪絲，所以雖然都是起司但的確有三重的口感，沒有廣告不實！

EZY TASTE 蛋與起司的印度薄餅

第四種乍看之下長得很像熱壓吐司，在店內也是跟熱壓吐司放在一起，不過它上面寫的是「Roti」，這個其實是「印度薄餅」的意思（香蕉煎餅的餅也是這種），通常外面看到都是長得圓圓、扁扁的，類似蔥油餅的形狀，但這裡的也是做成像三明治一樣的三角形。

拿出來以後確實跟前面的熱壓吐司都截然不同，然後它也不會裝在紙袋裡頭。

還有附上一小包煉乳可以淋上去，本來有點擔心吃起來會不會夭壽甜⋯但實測過以後覺得還好，整體是恰到好處的甜味。（我是說以甜食的標準來說，前面那個肉鬆三明治我是用鹹食的標準看待）

它的餅皮吃起來是偏軟的那一種，如果你期待吃到跟其他熱壓可頌三明治一樣脆脆的口感的話可能會有點失望⋯然後剛咬下去時主要可以吃到柔滑的起司，後面就可以吃到軟嫩的歐姆蛋，兩者皆無過度的調味，很原汁原味，主要甜度來自淋上煉乳，如果不想吃甜食的話可別買錯了喔～

EZYGO 打拋雞肉飯配荷包蛋

接這來看到的是飯類的微波食品，第一樣是我個人強力推薦的「打拋雞肉飯配荷包蛋」，只要49泰銖而已，如果你們有時小餓然後住的飯店附近又沒有其他泰式小吃店的話，買這個解決一餐真的很可以。

這一道的打拋雞肉炒得很香，如果你是能吃辣的人⋯它的辣度應該算小辣而已，鹹香味伴隨著各種辛香料的滋味相當惹味，然後飯也不會太乾，荷包蛋因為是微波食品所以無法追求半熟的口感，但整體已經算很美味了！

Ezy Choice 韓式雞肉炒飯

接下來這個我本來以為是泰式的食物，回飯店用翻譯APP翻譯才發現是韓式雞肉炒飯⋯不過也OK啦～反正各種口味的都可以試試。

這個一份37泰銖，雞肉的部份口感蠻嫩的，它的醬汁算是甜中帶點微辣的滋味，質地濃稠，灑上白芝麻我覺得很加分，然後炒飯部份⋯沒有太重的調味，有一點偏乾，但拌上旁邊的雞肉跟醬汁一起品嚐的話就還OK，整體來講不會雷。

EZYGO 炒豬肉配糯米飯

再來這一份是比較小盒的炒豬肉配糯米飯，一盒32泰銖，會買它是因為想到路邊攤有時會賣的那種烤肉串配一小包糯米飯，吃起來還蠻對味的。

但這盒實際吃起來⋯那個肉的調味是走鹹甜但比較偏甜的調味，然後口感有點硬⋯重點是糯米飯的口感更糟！那個乾硬程度讓我吃一口就不太想吃第二口，淪為這篇二十種食品中我最不推薦的一樣！

EZYGO 素肉的打拋飯

雖然沒有特別吃素，但想說都要做超商加熱食物的評比了，素肉版的打拋飯從來沒有試過，感覺也可以買來嚐個鮮，一份只賣32泰銖。

打開以後可以看到那些打拋的素肉跟香菇已經放在飯上了，我覺得它的素肉吃起來沒有令人覺得太奇怪的口感或味道，有點像在吃什麼什麼豆乾類的製品而已（當然跟豆乾口感還是有差），重點是調味鹹香下飯，我覺得比葷食版的打拋飯更多了明顯的檸檬香茅味，然後辣度還是有的，但不會油膩，我覺得算是平常吃葷食的人也會喜歡的風味。

EZYGO 海南雞肉飯

因為平常還蠻愛吃海南雞飯的，所以這次也買了微波食品版的來試試口味，一份40泰銖。

打開以後賣相⋯呃⋯不予置評，有附一包帶著薑蓉香氣的辣醬包，如果不能吃辣的朋友千萬不要整包淋上去，雞肉雖然看起來都小片凌亂⋯但其實口感不差，是有嫩度的那一種，不會吃起來柴柴的，然後它的飯也是跟正統的海南雞飯一樣有跟雞汁一起煮，所以口感跟香氣都是不錯的。（如果你們住的飯店附近有現做的海南雞飯，那當然還是買現做的口感更佳）

EZYGO 烤雞糯米飯搭配泰式辣醬

下一款是45泰銖的烤雞糯米飯，包裝上的照片看起來是還蠻誘人的，但微波時店員有在上面戳幾個小洞，我們帶回飯店以後發現裡頭的辣醬大噴發，把整個塑膠袋都弄的很噁心，你們購買的時候要小心一點。

打開以後那個醬料跟雞肉是有隔開的，雞肉本身吃起來比看起來的樣子美味，軟嫩不會柴，醬汁是辣中帶甜的那一種，然後糯米飯口感我覺得還OK，就Q中帶一點點硬那樣，但沒有像我前面分享的那款「EZYGO 炒豬肉配糯米飯」那樣硬到難以下嚥，不過如果你們喜歡飯偏軟一點的口感的話，我還是建議你們不要買有寫「Sticky Rice（糯米飯）」的品項⋯

EZYGO 蟹肉炒飯

最後一種飯類的產品是「EZYGO」所推出的蟹肉炒飯，這個也是我去泰國的餐廳用餐時喜歡點的品項之一，不過這種微波食品版本的是頭一次買來吃，一份要價47泰銖。

打開以後，蟹肉看起來是沒有很多⋯但吃起來就是真材實料的蟹肉，口感跟風味都跟在餐廳吃到的沒有落差非常大，然後它的炒飯我覺得比前面「Ezy Choice 韓式雞肉炒飯」的炒飯炒得更香、更入味，不會太油也不會太乾，還伴著蛋香，我覺得以後我再去泰國玩還會想再買來回味。

EZYGOＸCoffee Beans BY DAO 茄汁炒通心麵配鮮蝦跟蛋

麵類的我難得看到有跟知名連鎖餐廳「Coffee Beans BY DAO」聯名推出的商品，就想買來試試看，這個比前面幾種都貴一些，一份要賣69泰銖，但跟台灣的微波食品比應該還算便宜⋯

打開以後長這樣⋯也不能說看起來非常美味⋯然後實際吃一下，它的通心麵是長形的通心麵（中間真的是空心的），口感不到Q彈，但也不會軟爛，我還算喜歡，去殼的鮮蝦口感很好，蛋花也蠻可口的，唯一比較不喜歡的是那個茄汁的醬甜的比例大過酸太多，我覺得⋯可能算是小朋友和螞蟻人會比較喜歡的口味，一般大人應該不會非常喜愛。

OISHI EATO 豬肉餃子

再來這個是我常買的飲料品牌「OISHI EATO」所推出的豬肉煎餃，一份35泰銖，也是7-11限定販售的。（看外包裝很像煎餃，可是打開看以後覺得不像煎餃）

實際吃起來，我覺得那個餃子皮的口感還不錯，裡頭的豬肉餡還伴著一些蔬菜，算是不錯吃，但吃超過兩顆以後有一點點膩，我自己比較愛的是下一款⋯

JADE DRAGON 鮮蝦餃子

另外一款是「JADE DRAGON」推出的鮮蝦餃子，只比剛才的貴4泰銖而已，一包賣39泰銖。

這個餃子皮的顏色很漂亮，而且有晶瑩剔透的感覺，吃得到切碎的蝦仁混搭豬肉和脆脆的蔬菜（紅蘿蔔之類的），我覺得口感跟調味我都很喜歡，是會想回購的產品之一。

餃子都有附醬包，是以酸味為主的醋醬，有解膩之功效。

EZY TASTE BBQ雞肉

再來這個是BBQ的棒小腿，三小支賣38泰銖，也算還OK的價格。

打開以後長這樣，原本我以為BBQ的醬汁可能是偏甜的那一種，結果它是辣的那一種，但辣度沒有到非常之高，尾韻還帶了些許的甜味，也算不會難吃啦～

EZY TASTE 鹹蛋黃豬肉包

下一款是有加入鹹蛋黃的肉包，一顆要價30泰銖，不過還蠻大顆的就是了。

其實它吃起來的口感還不錯，但好像鬆軟度跟我們台灣一直用蒸氣在蒸的那種比起來還是差了些⋯但裡頭的內餡不會很膩口，以瘦肉為主，然後加了鹹蛋黃還蠻鹹香有味的，如果不想吃飯、吃麵時，吃這個也還不賴。

CP 茶碗蒸

再來這個是只要20泰銖的茶碗蒸。

這個吃起來非常OK，那個蒸蛋的口感夠嫩，高湯的味道跟台式的差不多，外包裝看到的香菇等料都在碗的底部，整體來說就是跟台灣的茶碗蒸差不多，可以不用專程買，但真的很想吃蒸蛋時也可以買一下⋯

EZYGO 鮮蝦餛飩湯

湯類的我有買了「EZYGO」推出的鮮蝦餛飩湯，一碗55泰銖。

吃起來其實口味還不錯的，但跟下一款的比起來⋯這個的餛飩皮口感比較偏軟爛一些些。

每一顆裡頭都吃得到完整的蝦仁，所以它賣55泰銖是蠻OK的，不比較之下我覺得它的蝦人口感也算不錯吃，不會過軟或粉粉的。

CP 鮮蝦餛飩湯

但是沒有比較就沒有傷害，吃了「CP」這一家推出鮮蝦餛飩湯以後⋯我是覺得它各方面都贏剛才那一碗，只是價格也比較高一些，一碗要賣69泰銖。

它咬開了以後一樣每顆都有包完整的蝦仁，但感覺蝦仁的體積以及彈牙的口感都略勝一籌，餛飩皮的部份也更有彈性一些，沒那麼容易破，你們要喝的話建議買黑色碗的！

EZYGO 雞蛋豆腐碎豬肉湯

最後看到這一碗是「EZYGO」推出的雞蛋豆腐碎豬肉湯，我自己直白這樣翻譯的，應該是可以有更雅緻的名字⋯Anyway～它一碗是賣39泰銖。

比較令我驚訝的是裡頭還加了冬粉～所以是一碗略有飽足感的湯，喝起來清甜順口，不會淡而無味，然後原形的雞蛋豆腐很嫩，碎肉有捏成類似肉丸子的形狀，都是以瘦肉為主，口感很好，你們想喝碗熱湯的話，這個我還蠻推薦你們可以買的。

以上就是這次的分享啦～都只是我個人吃起來的感受而已，但你們如果去泰國沒買過太多次7-11的加熱食品的話可以加減參考看看，希望對大家有點參考的價值，然後如果你們有什麼覺得很棒的其他產品的話也可以留言給我交流一下唷！

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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