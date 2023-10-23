問過義大利人了嗎？大陸必勝客「香菜豬耳比薩」限量開賣 非香菜控傻眼：讓人頭皮發麻
香菜控暴動了！必勝客不時推出獵奇口味，挑戰義大利人的極限，沒想到不只台灣必勝客，大陸必勝客也自10/23起推出「香菜豬耳比薩」，除了比薩表層鋪滿一片綠油油的香菜外，中式豬耳朵與香濃起司的組合意外蹦出新滋味，令網友直呼「很炸裂」、「看起來是真香」。
大陸必勝客出奇招，特別推出衝擊視、味覺的「香菜豬耳比薩」，限量25,000份、售完為止，主打爆量香菜及「中餐西做、涼菜熱吃」的紅油豬耳朵，口感爽脆又噴香，搭配牽絲起司一口咬下意外和諧。而這款比薩開賣消息一曝光，即吸引大批網友熱議，紛紛表示「香菜愛好者來了」、「香菜教的勝利」、「香菜控贏麻了」等，湧現陣陣喜愛香菜者的歡呼聲。
但相對而言，也有不愛香菜的網友發聲「有點讓人頭皮發麻」、「不愛吃香菜的有難了」，還有人開玩笑稱「已拉黑必勝客」。甚至另有不少網友敲碗「魚腥草」口味比薩，想必已成功讓義大利人看傻眼。
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