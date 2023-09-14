一杯封神！天王聯名「范特西奶茶」登熱搜，網曬「周杰倫套餐」：誰的青春沒有范特西

天王尬奶茶！超會聯名的大陸手搖「奈雪的茶」頻頻推出強檔聯名，本次更是攜手薄盒App打造「范特西音樂宇宙」聯名奶茶，特別是包裝上印有的周杰倫《范特西》專輯封面，令不少大陸網友直呼「黑紅搭配的范特西專輯高級感滿滿」、「哎呦不錯哦」。

大陸連鎖手搖「奈雪的茶」最新推出「范特西音樂宇宙」聯名奶茶及周邊商品。圖／奈雪的茶官方微博

圖／奈雪的茶官方微博

大陸連鎖手搖「奈雪的茶」再出招，推出最新「范特西音樂宇宙」聯名奶茶，而該飲品實名為「金色山脈蛋糕珍珠奶茶」，以經典金色山脈茶為基底，融合奈雪水牛乳及Q彈軟糯的現煮黑珍珠，再用醇香微鹹、滑而不膩的蛋糕奶蓋封頂，一杯直接封神！這杯奶茶不僅吸睛度爆表，話題性也超高，登上微博熱搜掀起熱議。

圖／奈雪的茶官方微博

圖／奈雪的茶官方微博

除了范特西奶茶外，奈雪加碼再推「范特西音樂宇宙」聯名周邊，像是只要購買聯名奶茶「金色山脈蛋糕珍珠奶茶」或「金色山脈蛋糕奶茶」即可獲得聯名款奶茶杯、聯名款手提袋及保溫袋、不鏽鋼吸管杯等，還有購買「雙杯奶茶杯墊套餐」就贈2個聯名款「CD」杯墊。也有許多網友已曬照表示「周杰倫套餐！王者之神」、「真的太愛了」、「22年後依然頂流！哥就是哥」、「誰的青春沒有范特西啊」。

圖／奈雪的茶官方微博

范特西聯名款「CD」杯墊。圖／奈雪的茶官方微博

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