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全球第一座！上海迪士尼「瘋狂動物城」年底開放 必訪亮點、最新玩法搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／上海迪士尼度假區官方微博
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不只香港迪士尼！全球第一座冰雪奇緣主題園區將於11月登陸香港迪士尼樂園，而上海迪士尼也不遑多讓，全球首個「瘋狂動物城（動物方城市）」主題園區也預計於今年年底開放，現在跟著udn小編搶先一探新亮點吧！

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走進瘋狂動物城！電影動物方城市在大陸譯為瘋狂動物城，而這座歡樂城將於2023年底實際出現在上海迪士尼度假區，打造別具一格的在地文化，像是大馬路、夜行弄堂，以及各種動物「商鋪」，將電影融入在各式造景中。而園區內的美食更是非打卡不可，爪子造型的瘋狂動物城棒棒冰、巧克力棉花糖、大甜甜圈等也都吃得到，還能把自己「動物城化」，透過趣味裝扮體驗主題園區的多彩多姿。

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不僅如此，除了打卡置身多處且活靈活現的電影角色外，更運用尖端創新科技及無軌乘騎系統打造生動新景點「瘋狂動物城：熱力追蹤」故事，帶給遊客們充滿驚喜與難忘的沉浸式體驗。就待年底園區開放，一同化身動物城居民，展開童趣又夢幻的旅程吧。

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