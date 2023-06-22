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影帝、頂流都打卡！軟萌「熱烈鴨」水上飄　粉絲搶拍：真可愛鴨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自電影《熱烈》官方微博
圖／摘自電影《熱烈》官方微博

上海外灘驚見鴨鴨！日前，有大陸網友從上海陸家嘴的樓上向外灘望去，發現水上飄著一隻鴨，並在小紅書上詢問「遠遠看見這個東西，好像是個鴨子，蹲一個解答」，引來網友目光與討論。沒想到，這隻鴨鴨還有名字，就叫「熱烈鴨」！

圖／摘自電影《熱烈》官方微博
圖／摘自電影《熱烈》官方微博

大陸暑期檔電影《熱烈》由金馬影帝黃渤、實力演員王一博領銜主演。圖／摘自電影《熱烈》官方微博
大陸暑期檔電影《熱烈》由金馬影帝黃渤、實力演員王一博領銜主演。圖／摘自電影《熱烈》官方微博

解答來了！上海外灘上飄著一隻戴著安全帽的可愛鴨鴨，名為「熱烈鴨」，是大陸暑期檔電影《熱烈》的宣傳裝置。大陸暑期檔電影《熱烈》由金馬影帝黃渤、實力演員王一博領銜主演，是一部以街舞為主題的熱血電影，將於7/28正式上映。而為了電影預熱，特別在上海外灘設置超可愛「熱烈鴨」，讓影迷、粉絲能在電影上映前先打卡，準備熱烈一夏。

圖／摘自電影《熱烈》官方微博
圖／摘自電影《熱烈》官方微博

電影《熱烈》劇組也至外灘打卡「熱烈鴨」。圖／摘自電影《熱烈》官方微博
電影《熱烈》劇組也至外灘打卡「熱烈鴨」。圖／摘自電影《熱烈》官方微博

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