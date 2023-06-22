影帝、頂流都打卡！軟萌「熱烈鴨」水上飄　粉絲搶拍：真可愛鴨

好長一盒！近日在大陸社群小紅書引發話題的「超長炸雞盒」果然很吸睛，甚至是被網友稱為「放在整個炸雞界都是相當炸裂的存在」。有網友表示自己買了一盒「超長炸雞盒」，光是拎著走就在外面被問了一路「哪裡買的？」

2023-06-16 16:00