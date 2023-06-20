「3公尺厭世大橘貓」再出動！端午連2日快閃宜蘭 打卡再享市集好康衝一波
厭世貓出沒！6/10、6/11快閃大安森林公園的「3公尺厭世大橘貓」造成一波打卡風潮，接下來厭世貓將在端午連假現身宜蘭「烏石遊艇碼頭」，還能逛逛「玩海人市集」，打卡再享市集優惠，一舉多得，端午就去宜蘭頭城追貓貓！
「橘貓重重」各地巡迴，6月上旬巡到台北大安森林公園，下旬則登陸宜蘭頭城，將於端午連假期間的6/23、6/24兩日，在宜蘭烏石遊艇碼頭與大家相見歡。此外，打卡超勾錐大橘貓還能享有「玩海人市集」好康優惠，凡於活動期間跟橘貓重重合照，打卡FB/IG標記指定話題，再至市集品牌攤位出示畫面就能現領好康，像是買肉餅送起司、蛋餅折5元、三明治折10元等多種優惠。更多活動詳情請洽玩海人市集粉絲頁。
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