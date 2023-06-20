「3公尺厭世大橘貓」再出動！端午連2日快閃宜蘭　打卡再享市集好康衝一波

SUP立槳體驗持續從2021夯到2023人氣不墜，全台各地也相繼推出各種玩法與美景的SUP景點服務。隨著夏季即將到來及疫情緩和，SUP立式划槳勢必又將再掀起一股熱潮！ 對SUP體驗興致勃勃，但又擔心初學者無法駕馭?或是SUP價格不透明？ 別擔心！趣吧小編幫大家整理了5個適合新手體驗，又能留下超有質感照片回憶的SUP地點，不論是夏日海岸日出照，還是波瀾壯闊空拍照，又或是網美系透明感美照，小編一次幫你網羅！讓你的2023夏日回憶不留白！

2023-06-15 10:00