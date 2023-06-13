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女神壞掉了！高雄草衙最新打卡點「太自由女神」太有梗　網笑歪：到底在幹嘛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙粉絲頁
圖／SKM Park Outlets 高雄草衙粉絲頁

自由女神會下腰！「SKM Park Outlets 高雄草衙」打造今夏最強打卡點「太自由女神」，除了是全台獨家外，更是視覺上的震撼衝擊。高達兩層樓的自由女神等你來合拍，拍完再去吃逛吃逛，輕鬆Chill一夏！

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙粉絲頁
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圖／SKM Park Outlets 高雄草衙粉絲頁
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全台獨家「太自由女神」降落SKM Park Outlets 高雄草衙，即日起至8/30，讓人視覺衝擊的「太自由女神」駐點，2層樓高的太自由而下腰的女神，一整個話題滿分，怎麼拍都好拍，還能自己發掘新視角。不少網友看到照片直呼「好腰力」、「大法師版的自由女神」、「有沒有正常一點的自由女神」，同樣等著大家來發揮創意，或是一起下腰拍照曬IG

圖／SKM Park Outlets 高雄草衙粉絲頁
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