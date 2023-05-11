太可愛了吧！肯德基「花開寶寶蛋撻」搭配4種小花翻糖及花語，滑嫩蛋撻心＋脆甜翻糖好上癮

跟著 白日夢情侶檔 於 2018-12-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 37 個景點，其中包含 香港國際機場、富豪九龍酒店、蘭芳園 茶餐廳。 隨中國解封，早前啟動「你好，香港！」大型宣傳活動向海外及內地旅客派發50萬張免費機票 才讓我們突然想起曾經還有一個美麗的城市，乘載著我們小時候的回憶 記得Eason小時候打開電視看到的都是香港電影，不論是古惑仔系列，或是賭神系列，還是警察故事，甚至到了變形金剛這樣的大戲也都在香港取景，這些都是童年讓人看到目不轉睛的電影，即便過了很多年後，還是讓人回味無窮，只能說港片雖老但經典不敗 那時總想著有一天去香港澳門看這些明星們帥氣走過的路、及那些出現在電影裡的場景，這次就伴隨著Eason的童年重溫那些老香港的記憶

2023-05-08 11:01