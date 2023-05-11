太可愛了吧！肯德基「花開寶寶蛋撻」搭配4種小花翻糖及花語，滑嫩蛋撻心＋脆甜翻糖好上癮
蛋撻上開小花！大陸肯德基於5/8推出超可愛新品「花開寶寶蛋撻」，就連名字都讓人直呼好萌！在肯德基經典葡式蛋撻上放上桃花、櫻花等四種不同花型翻糖，不僅好吃也好拍，野餐時帶上一盒絕對是眾人目光的焦點。
肯德基太會了！日前，大陸肯德基推出新品蛋撻「花開寶寶蛋撻」，共有桃花、櫻花、茉莉花、勿忘我等四種花型翻糖，每種花朵還有不同的浪漫花語，分別對應的是「一見傾心」、「浪漫之約」、「相濡以沫」、「永恆的愛」。「花開寶寶蛋撻」除了超高顏值外，蛋撻吃起來奶香濃郁，內餡滑嫩，還吃得到翻糖的脆甜，一次可以炫四個。
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