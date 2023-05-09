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台南人的寶貝！葡吉「半熟布丁」傳承日本半熟乳酪之父手藝，焦糖都有學問，電話預約不白跑

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／左：IG@resume5588授權、右：IG@eattttin____eat授權
圖／左：IG@resume5588授權、右：IG@eattttin____eat授權

偷食物不能忍！日前，台南出現一則偷麵包的新聞，當事人為了自己辛苦買來的整袋麵包，不惜報警也要抓到嫌犯，原來這袋麵包就是出自台南30年老品牌「葡吉麵包店」，不少台南人看到都說「不要隨便偷台南人的食物」、「葡吉麵包超好吃，被偷吃怎麼能忍！」、「不要觸碰到台南人的底線」。

圖／葡吉麵包店粉絲頁
圖／葡吉麵包店粉絲頁

而這家「葡吉麵包店」相信只要是台南人都不陌生，有在地網友表示「葡吉從小吃到大，真的用料很好，吃了不會反酸」，店家的羅宋麵包更是人氣強強滾，甚至有人一次就買上25個。不過，本次udn小編要介紹的不是麵包，而是葡吉於3月底推出的「半熟布丁」，這款布丁是由日本半熟乳酪之父「中山滿男」傳授匠人工法製成，讓台南人免飛日本就能吃得到。

圖／IG@resume5588授權
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葡吉「半熟布丁」除了大有來頭外，超軟、滑嫩、入口即化的口感也讓人一口接一口，搭配日產「三溫糖」炒出琥珀焦香，微苦焦糖中和了布丁本身的甜感，老少咸宜。值得注意的是，半熟布丁於營業日中午12點出爐，建議電話預約，現場不一定有喔！

圖／IG@eattttin____eat授權
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圖／IG@eattttin____eat授權
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葡吉麵包店

地址：台南市北區成功路200號

營業時間：8:00-21:00

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