引爆跨年收視！他的舞台震驚全陸網 網讚：是神的孩子在跳舞
跨年晚會話題不斷！除了台灣各地眾星雲集的盛大演出外，中國也在跨年夜掀起超高熱度話題。其中，讓中國網民公認的最頂表演無非是王一博的新歌首秀。他一出場便將該衛視的收視由底拉到頂，更有數據顯示直線飆升，創下收視最高點，10小時內討論量近百萬、視頻播放量超過1億，就連路人都讚賞表示「是驚心動魄的美」、「終於知道為什麼他是頂流了」。
中國東方衛視跨年晚會邀請到中國男星王一博登台演出，他以現代舞的方式詮釋12/30發行的新歌「像陽光那樣」，近5分鐘的首秀演出將該衛視的收視拉至頂峰，在微博上更直登熱搜第一，同時也在各大社群受到廣泛討論，讓全網驚嘆「收視率直接起飛」、「是神的孩子在跳舞」、「把晚會提升到了另一個層次」，為2022畫下最驚艷的句點。
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