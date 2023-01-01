快訊

變色龍爬吸管柱「30秒狂切換4種顏色」！自帶七彩霓虹燈超猛影片曝

快去加油！ 中油宣布明起汽油調漲0.4元、柴油調降0.1元

南警3線1警官涉恐嚇案被「自己人」開槍逮捕 同事驚：人很好相處

引爆跨年收視！他的舞台震驚全陸網 網讚：是神的孩子在跳舞

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／翻攝自SMG百視TV官方Youtube
圖／翻攝自SMG百視TV官方Youtube

跨年晚會話題不斷！除了台灣各地眾星雲集的盛大演出外，中國也在跨年夜掀起超高熱度話題。其中，讓中國網民公認的最頂表演無非是王一博的新歌首秀。他一出場便將該衛視的收視由底拉到頂，更有數據顯示直線飆升，創下收視最高點，10小時內討論量近百萬、視頻播放量超過1億，就連路人都讚賞表示「是驚心動魄的美」、「終於知道為什麼他是頂流了」。

王一博新歌首秀登上跨年夜熱搜第一。圖／翻攝自微博
王一博新歌首秀登上跨年夜熱搜第一。圖／翻攝自微博

王一博的舞台將東方衛視收視拉升到頂。圖／翻攝自微博
王一博的舞台將東方衛視收視拉升到頂。圖／翻攝自微博

中國東方衛視跨年晚會邀請到中國男星王一博登台演出，他以現代舞的方式詮釋12/30發行的新歌「像陽光那樣」，近5分鐘的首秀演出將該衛視的收視拉至頂峰，在微博上更直登熱搜第一，同時也在各大社群受到廣泛討論，讓全網驚嘆「收視率直接起飛」、「是神的孩子在跳舞」、「把晚會提升到了另一個層次」，為2022畫下最驚艷的句點。

圖／YIBO-OFFICIAL微博
圖／YIBO-OFFICIAL微博

圖／YIBO-OFFICIAL微博
圖／YIBO-OFFICIAL微博

延伸閱讀：

今日起！2023元旦、1月「咖啡手搖優惠包」：星巴克買1送1、0元珍奶、全聯1元熱美式

101與世界最高樓跨年煙火差很大 網評「台北天氣無解」

跨年

相關新聞

為新年喝采！「香港跨年倒數」活動 與全球一同迎接2023年

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023年即將到來，香港維多利亞港夜空將化身華麗巨型舞台，並以壯闊的天際線作為背景，一連串藝文及體育表演輪番上陣，更有熱身倒數動畫帶領全球觀眾穿梭香港，一起迎接新年。當倒數時刻

雲跨年！中國4大衛視跨年晚會陣容大公開，頂流、男神女神都在這

在家「雲跨年(線上跨年)」，中國頂流、爆火男主都在這！2022年進入倒數，也即將迎來全新的2023，每到一年的最後一天，大家紛紛依據跨年晚會的演出陣容選擇收看或是親臨現場感受跨年氣氛。 除了台灣各大

Rain赴港過聖誕！品嘗粵菜、山頂看夜景，為聖誕村點燈

每年香港冬季的盛典－「香港繽紛冬日巡禮」已正式開跑！香港旅遊發展局特地邀請享譽國際的韓國巨星Rain親臨香港歡度佳節，並擔任「香港繽紛冬日巡禮」的「奇趣聖誕村亮燈儀式」嘉賓，除了一嚐難忘的香港地道美食

「香港繽紛冬日巡禮」繽紛登場！5大聖誕打卡熱點感受港式聖誕氛圍

隨著聖誕佳節即將到來，香港街道上瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式聖誕裝飾為冬日增添繽紛色彩，而香港也於12/14起取消入境旅客的「黃碼」限制，因此邀請旅客感受一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」，這次特別打

Rain到香港過耶誕！登山頂、嘗避風塘蟹 大讚迷人夜色

香港打開旅遊大門，璀璨的耶誕燈飾正閃耀，香港旅遊發展局率先邀來國際巨星、來自韓國的Rain親臨香港歡度佳節，並擔任「香港...

召喚童年！「蠟筆小新 X 手搖」買新品送小新戒指，再咬一口「露屁屁外星人吐司」

史上最會聯名的手搖店！中國連鎖茶飲品牌「樂樂茶」繼上次與超火紅「Qoo酷兒」秒殺聯名後，本次歡慶6周年再攜手人氣卡通「蠟筆小新」，推出聯名新品「草莓麻糬生打椰」，且只要購買新品就能免費獲得蠟筆小新角色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。