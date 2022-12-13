還能這樣吃？陸綜《嗨放派2》體驗「太陽系火鍋」 網笑：一起釣毛肚

沒想到火鍋還能這樣吃！！陸綜《嗨放派2》由李榮浩、任嘉倫、魏大勛、李誕及范丞丞等5位知名藝人參與各式各樣新奇卻又沒什麼用的有趣實驗。在第二季收官的最後，讓他們5人體驗了一頓「太陽系火鍋」，透過真實比例感受5公尺圓桌(太陽)與食材們(8大行星)的大小關係，在享用火鍋的同時也能學科學、認識宇宙。

圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

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陸綜《嗨放派2》的收官晚餐，讓5位嗨放成員體驗了一頓「太陽系火鍋」，在直徑長達5公尺、代表太陽的圓桌上，將太陽系以真實比例縮小為圓桌與食材間的大小關係，實際感受宇宙之大及人類之小。菜品以8大行星命名有「海王星凍蝦」、「天王星蔬菜拼盤」、「土星鮮切牛上腦」、「木星毛肚」、「火星蝦滑」、「地球鮑魚」、「金星海膽」及「水星蛋炒飯」，分別根據太陽與8大行星間的大小等比例縮小，更提供超長及袖珍小餐具，讓嗨放成員們能更直接體會中間的大小差異。

陸綜《嗨放派2》讓5位嗨放成員體驗了一頓「太陽系火鍋」，在直徑長達5公尺、代表太陽的圓桌上，將太陽系以真實比例縮小為圓桌與食材間的大小關係。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

木星毛肚。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

土星鮮切牛上腦。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

超迷你袖珍小餐具。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

超長餐具煮火鍋，笑料不斷。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

嗨放成員任嘉倫使用超長餐具釣竿釣毛肚，掀起粉絲歡笑。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

最搞笑的莫過於是成員們使用超長餐具煮火鍋，像是釣竿、超長筷子，巨大程度難以控制，但也因此產生許多笑料。陸網稱《嗨放派》為下飯綜藝，邊吃邊看節目製作組及嗨放成員們腦洞大開，還能學到一些有趣卻稍稍無用的科學知識喔～

嗨放成員使用超長餐具煮火鍋。圖／翻攝自陸綜《嗨放派2》

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