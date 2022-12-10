麻辣鍋 X 手搖飲！ 台中公益路新開鼎王「麻一點」年輕風格火鍋 手刀拿千元巨無霸毛肚

台中公益路商圈11/22新開幕的超chill麻辣鍋「麻一點 麻辣喝點茶」，是鼎王集團旗下新品牌，以年輕風格的火鍋、手搖飲為主。「麻一點」的位置就在公益路與精誠路口（原本為塩選燒肉），外觀建築物以顯眼的亮橘色系搭配質感黑色，在整條公益路上特別亮眼。經典招牌三味鍋（麻辣＋菌菇＋番茄）套餐是店內最大特色，用麻辣鍋 X 手搖飲，打造出全新麻辣鍋新風潮，跟以往的麻辣鍋截然不同。

而且有別於以往集團旗下的「鼎王麻辣鍋」與「無老鍋」，這次的「麻一點」以年輕走向吸引八年級、九年級生年輕客群，推出2人套餐、3人套餐，還開到凌晨兩點，想必又要掀起美食屆的新風潮！

【 開幕期間至12月31日止優惠活動 】

每日前十組內用消費贈送價值千元的五張肉券

每日22:00入座，七人以上用餐再抽1500元的「巨無霸毛肚」

麻一點 地理位置

每天上下班都會經過公益路跟精誠路口，忽然間的2-3個禮拜就從原本的塩選燒肉換成「麻一點」，看到布條高高掛起，上面寫著鼎王集團麻一鍋11/22開幕，就立馬決定要吃一波！沒想到才開幕第一天，訂位完全客滿！從一樓到二樓都是滿滿人潮。目前營業時間到凌晨2:00，多了宵夜的好選擇。

麻一點 室內環境

有別於以往集團旗下的「鼎王麻辣鍋」與「無老鍋」，這間「麻一點 」整體風格設計的很年輕，如同它的名字一樣，就是主打麻辣火鍋。最特別的是一開門就看見活潑明亮的手搖飲吧台，還以為來到茶店了，把「麻辣鍋 X 手搖飲」這樣的雙重享受結合起來，一口麻辣鍋一口手搖飲，創新吃法虜獲年輕人的心。

才一踏進門就被熱情的服務人員高喊著「哩賀～～」給驚豔到，實在有夠接地氣！繽紛的燈箱、有趣的霓虹燈管、歡樂的環境，除了滿屋子麻辣鍋香，我太喜歡這樣的氛圍啦。

麻一點 菜單 （完整菜單點我）

湯底有三種：番茄、菌菇、麻辣。有別於其他常見的麻辣鍋，這裡主推「2人套餐$1200」「3人套餐$1800」不必再揪一群人才能吃，即便是少少的2人也可以享用麻辣鍋大餐。套餐包含的餐點份量跟種類不少，平均每人600元，就可享用14至17道餐點，像是麻粉必吃的毛肚、麻辣鮭魚頭、菠菜魚麵、魔芋脆脆，功夫炸物的小酥肉、手工紅糖糍粑，一次把經典菜色通通吃到。想要單點的話也很人性化，菜色分成半份、全份，依照喜愛點適合的份量。

開幕期間優惠很多，別錯過了喔！

點餐以平板點餐的方式讓客人自由點選，套餐內都有固定品項，要先仔細看一下內容，不然會像我們一樣點到重複餐點，光是手工紅糖糍粑就來了兩份，讓我吃的超滿足（笑）。

套餐餐點介紹

我們這次9大2小，點了2組3人套餐，再加點幾道必點商品。上餐的速度挺快的，點完餐按下送出，10分鐘內就陸續出餐，一下時間就擺滿桌。服務人員很貼心會一道道介紹吃法，「麻一點」的麻辣湯底有別於台式麻辣鍋，特別選用重口味的重慶及成都麻辣鍋風味，湯頭濃郁用來涮食材而不喝湯，口感麻香溫潤、清爽不膩，不愛吃辣的我都吃的津津有味。當然喜愛喝湯的朋友也可以喝啦！三種湯頭風味都很迷人，口感很濃郁！

在開鍋前我們先加點了重量級的麻辣牛油熊「有BEAR來 $200」，卡哇伊的造型讓吃鍋多了許多樂趣。這隻熊是500克左右的辣牛油製成，讓整體麻辣風味更上一層樓。

由左而右四種肉盤(皆為半份)：梅花豬肉、五花羊肉、田園嫩豚、五花去骨鮮牛，愛吃辣的朋友，很推薦在麻辣鍋底涮個幾下就超級美味。

手搖飲點了必點的「麻麻翡翠鹹檸凍飲＋$68」、「麻辣阿華田脆果拿鐵+$108」，喝起來有花椒的香麻味道挺搭的。

五花去骨鮮牛軟嫩好吃，吸附了麻辣湯汁，大口吃最過癮。

「麻辣阿華田脆果拿鐵+108」：濃郁的可可帶著椒麻香氣，還有口感系的脆片，這杯喝起來很有創意又順口。

麻辣鍋是涮著食材吃的方式，醬料就是靈魂人物了。招牌沾醬用特製蠔油、蔥花、香菜、蒜末、香油、芝麻、烏醋搭配，「蠔的開始成功的一拌」，可見用蠔油提香的重要，為了搭出絕佳風味好醬料，蠔油可是獨家研發，我們在場的每個人連小朋友都對醬料讚不絕口。

招牌菜「麻辣鮭魚頭」，鮭魚頭剖半底下鋪上滿滿冬粉，淋上辣醬，光看就份量很足。

這個交給服務人員就行了，會直接放入麻辣鍋烹煮，等計時器叫的時候再撈上來，淋上特調蠔油麻辣醬一起吃，風味很特別。

顏色美美的「菠菜魚麵」讓客人自行動手，等魚麵浮起來就可以吃啦！口感軟Q帶著淡淡甜味，一份飽足感挺夠的。

長得像薄切凍豆腐的「魔芋脆脆」涮個15秒就能吃，脆脆QQ。

麻辣鍋必備的「香香炸豆皮」吸飽麻辣湯汁，大口吃下，湯汁在嘴裡噴發，鹹香夠味。涮嘴的「嘴饞小酥肉」直接吃或是放到麻辣湯底涮一下再吃，兩種風味都討人喜愛。

由上到下（皆為半份）：鮮嫩滑牛肉、功夫香毛肚、綜合手工丸（蝦球、花枝丸、牛肉丸、魚丸）、鮮豆腐。比較特別的是毛肚，用七上八下繞三圈涮15秒的口訣就可以入口了，配上招牌沾醬口感爽脆不愧是店家強力推薦的招牌菜色。

「綜合鮮菇時蔬拼盤」在多種肉肉的攻擊下，用蔬菜均衡一下。

招牌甜點「手工紅糖糍粑」外酥內軟Q，像是炸麻糬，淋上糖漿灑上花生粉，這個強力推薦，我秒殺三顆！簡直是麻辣鍋的絕配搭檔。

小孩最愛的甜點「金銀饅頭」把炸過的小饅頭沾著煉乳，香香甜甜。

單點菜色

加點餐點，由上到下(皆為半份) ：「小卷$120」、「鮮蝦$230」、「米血$42」、「腐竹$100」。海鮮跟麻辣鍋也很搭，吃起來鮮度更鮮明。

「蒜香爽嫩豬肉條 半份$188」、「精選厚片黃喉半份$170」人數多的時候吃火鍋最過癮，可以把想吃的食材通通點起來，很少見的黃喉口感Q脆，推薦可以試試。

「來點豬腦花 半份 $150」 看起來有點可怕的豬腦花，是店家強力推薦，豬腦花可是正宗四川麻辣火鍋的必點食材，用來招待賓客的珍貴食材之一。其實煮完後也沒那麼可怕，麻辣豬腦花吃起來像帶著香麻味道的嫩豆花。

「憤怒鳥蛋 $180」可愛度爆表的麻辣鳥蛋，大推！必點！用麻辣牛油塑造成大顆鳥蛋，裡面是好幾顆的滷小鳥蛋，直接入鍋煮香氣奔放。

重頭戲登場 現場送1500元巨無霸毛肚

登登登～～～整個用餐過程最讓所有人瘋狂的就是這個擲骰子活動！只要滿七人用餐，就可以擲骰子把「價值1500元的巨無霸毛肚」拿到手，骰子擲到雙數，就贏啦！這次派出我們當日壽星，憑著她的好運氣，我們獲得巨無霸毛肚啦。

只見一群人敲鑼打鼓小步進場，熱情的喊著：『毛肚毛肚好好吃』扛著巨無霸毛肚來帶桌邊。噴著煙的毛肚山讓我們所有人驚呆到掉下巴！瞬間成了整家店的焦點，鄰桌客人也湊過來拍照。聽說我們是開幕當天的頭香，真的很幸運獲得巨無霸毛肚。這個儀式感簡直無恥度，有夠接地氣的，我好愛啊！

「巨無霸毛肚 $1500」只送不賣，只要晚上22:00前入座，7人同行就可以參加擲骰子活動有機會拿到它。這個毛肚每一片都比臉大，算一算有20片左右，店家給的超有誠意。

毛肚是店家強力推薦麻辣鍋必點！獨特顆粒口感，只要在鍋裡七上八下繞三圈涮15秒，吸附飽滿濃郁湯汁，口感是帶有脆度的，特別好吃。

趁著開幕就來搶頭香鼎王集團「麻一點．麻辣喝點茶」，以具有創意的年輕火鍋型態與手搖飲結合，完全擄獲消費者的心，口味上也調整的符合台灣人喜愛，麻辣鍋的麻香豐富，辣度不高，是大眾都能接受的。尤其送巨無霸毛肚的活動，讓用餐的人不只吃的開心也玩的開心，想吃的朋友趕快訂位！

麻一點．麻辣喝點茶

營業時間：週一到週五 17:00-02:00、週六週日 12:00-02:00

地址：台中市西區公益路248號

電話：04 2328 0328

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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